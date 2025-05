Ronda versetzt sich in die Zeit der Bandoleros und der Reisenden der Romantik zurück

Beatrice Lavalle Ronda Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni findet in Ronda das historische Fest Ronda romántica statt, mit dem an die Zeit erinnert werden soll, als die Bandoleros in der Serranía de Ronda ihr Unwesen trieben und die europäischen Maler, Poeten und Schriftsteller der Romantik hier Inspiration für ihre Werke suchten. Schon am 29. Mai um 14.40 Uhr wird der Mercado romántico, ein typischer Markt der Epoche mit Ständen, Tavernen und Kunsthandwerkern, in der Alameda del Tajo und im Paseo de Blas Infante eröffnet. Am 30. Mai um 19 Uhr findet der große Umzug mit allen im Stil jener Zeit gekleideten Teilnehmern statt, der im Ruedo Alameda beginnt und an der Plaza de la Merced endet. Ab 21.30 Uhr sind auf der Plaza de la Merced Nachstellungen historischer Ereignisse der Dörfer der Serranía de Ronda zu sehen, die an den folgenden Tagen fortgesetzt werden. Die Balcones de la Alameda beherbergen am 30. Mai um 22 Uhr, am 31. Mai um 13 Uhr und am 1. Juni um 13.30 Uhr Folkloreaufführungen – eine weitere findet am 31. Mai um 12.30 Uhr am Atrio Virgen de la Merced statt – und im Paseo de Blas Infante und an den Balcones de la Alameda wird an allen Tagen musikalische Untermalung mit Musik der Romantik geboten. An den Balcones de la Alameda finden zudem am 30. Mai um 23 Uhr und am 31. Mai um 22 Uhr Flamenco-Konzerte und am 31. Mai um 13.30 Uhr ein Copla-Konzert statt.

29. Mai bis 1. Juni. Nähere Information auf www.rondaromantica.net/.