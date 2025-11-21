Solidaritäts-Haarschnitte von Marbella kehren am 23. nach San Pedro Alcántara zurück

Der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro Alcántara, Javier García, präsentierte die Veranstaltung gemeinsam mit dem Organisator, dem Friseur Jorge Peña, und der Vorsitzenden des Vereins, María José Rodríguez.

Am Sonntag, 23. November, findet auf dem Boulevard von San Pedro Alcántara die sechste Ausgabe von „Cortes Solidarios« statt, einer Initiative, die vom Friseur Jorge Peña ins Leben gerufen wurde und diesmal zugunsten der Multiple-Sklerose-Vereinigung der Gemeinde durchgeführt wird. Der Tag beginnt um 9:30 Uhr und bietet ein umfangreiches Programm mit Freizeit-, Kultur- und Unterhaltungsaktivitäten für alle Altersgruppen, mit dem Ziel, Spenden für die Dienste dieser Vereinigung zu sammeln.

Der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, betonte „das Engagement der Stadtverwaltung für Solidaritätsveranstaltungen« und erklärte, dass „dieser Termin dank seines altruistischen Charakters, der Bemühungen seiner Initiatoren und des Engagements zahlreicher Mitarbeiter und Freiwilliger einen festen Platz im lokalen Kalender eingenommen hat«. Außerdem dankte er „dem Engagement des Veranstalters und der Arbeit, die die soziale Einrichtung leistet, um die Lebensqualität ihrer Nutzer und deren Familien zu verbessern«.

Peña erinnerte seinerseits daran, dass «wir diese Idee vor sechs Jahren ins Leben gerufen haben und jede Ausgabe einem anderen Zweck gewidmet ist», und erläuterte, dass das Programm den ganzen Tag über stattfinden wird, mit dem Schwerpunkt auf solidarischen Haarschnitten, die von fünfzehn Friseuren zu einem symbolischen Preis von sechs Euro angeboten werden.

Für die Kleinsten gibt es Hüpfburgen, Fahrradparcours, Virtual-Reality-Brillen und eine Kindershow.

Den ganzen Tag über gibt es zudem Sportkurse, musikalische Darbietungen von Los Piratas, Juanjo Alcántara, Eva Piñero, Miguel Lejía und der Rockband RokingerZ sowie DJ-Sessions und Angebote für Kinder wie Hüpfburgen, Fahrradparcours, Virtual-Reality-Brillen und die Show von Mimosín.

40 Mitglieder und 24 Nutzer

Die Vorsitzende der Multiple-Sklerose-Vereinigung, María José Rodríguez, bedankte sich ihrerseits für „diese Solidaritätsbekundung, die es uns ermöglicht, weiterhin grundlegende Dienstleistungen wie Physiotherapie, psychologische Betreuung, Hausbesuche oder behindertengerechte Beförderung anzubieten«.

Sie fügte hinzu, dass „wir 40 Mitglieder und 24 Nutzer haben«, und betonte, dass der Verein von Einrichtungen wie der Fundación Global Gift, die ihre Räumlichkeiten in der Casa Ángeles zur Verfügung stellt, und der Stadtverwaltung, die den Sitz im Bürgerzentrum Ana Ortega de Divina Pastora zur Verfügung stellt, unterstützt wird. Die Organisation und die Stadtverwaltung haben die Bürger dazu aufgerufen, sich aktiv an diesem Solidaritätstag zu beteiligen.