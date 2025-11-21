Valle de Abdalajís wird mehr als 2.000 Besucher zu seiner Fiesta del Pan Duro begrüßen

SUR Valle de Abdalajís Freitag, 21. November 2025 Teilen

Sabor a Málaga, die Marke, mit der die Provinzregierung den Wert der landwirtschaftlichen Produkte und der Gastronomie der Provinz fördert, wirbt zum zweiten Mal in Folge für die Fiesta del Pan Duro (das Fest des alten Brotes) von Valle de Abdalajís, eine beliebte Veranstaltung, die an diesem Wochenende, 22. und 23. November, stattfinden wird und zu der mehr als 2.000 Personen erwartet werden. Auf dem Programm stehen eine gastronomische Route, ein Wettbewerb mit Gerichten aus altem Brot, Brotback-Workshops für Kinder, Verkostungen und Live-Kochvorführungen sowie ein Markt mit lokalen Produkten, Wanderrouten und Tanz- und Musikvorführungen.

Dieses Fest, das auch von der Gemeindeverwaltung von Valle de Abdalajís und dem Verein Carta Malacitana unterstützt wird, trägt zur Erhaltung beliebter Rezepte bei und lädt dazu ein, «das Beste aus jedem Krümel herauszuholen», wie es im Slogan der diesjährigen Ausgabe heißt.

Die Hauptaktivität ist die gastronomische Route des alten Brotes, bei der sieben Bars und Restaurants der Gemeinde Gerichte auf der Grundlage des Mottos (Nichts wegwerfen!) zubereiten und die Vielseitigkeit des alten Brotes in traditionellen und kreativen Rezepten demonstrieren. Die Tapas werden am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr und von 19:30 bis 23 Uhr zum Preis von 3,50 Euro mit einem Getränk serviert.

Die teilnehmenden Lokale sind Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi und Pub Pájaro Loco mit Gerichten wie Mazamorra, Tosta Tierra y Sol, Migas Mar y Monte oder Fleischbällchen in Pilzsoße, um nur einige zu nennen. Das Publikum kann für seine Lieblingstapa abstimmen und an einer Verlosung teilnehmen, bei der vier Lose mit Produkten von Sabor a Málaga zu gewinnen sind. Darüber hinaus werden 500 Stofftaschen zur Erinnerung an die diesjährige Ausgabe an diejenigen verschenkt, die die Route in den teilnehmenden Bars und Restaurants absolvieren.

Markt, Workshops und Aktivitäten für alle

Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen Markt mit lokalen Produkten und Kunsthandwerk in der Calle Real, der an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Die Besucher können auch an Verkostungen von Brot, Käse, Öl und Wein teilnehmen. Außerdem gibt es Führungen durch die Gemeinde, eine Wanderroute und Live-Kochvorführungen mit kostenloser Verkostung von Migas.

Bei dieser «Fiesta del Pan Duro» liegt der Schwerpunkt auf den Kindern, denn es gibt Brotbackworkshops und ein kostenloses Spielzimmer auf der Plaza del Reondón, das an beiden Tagen vormittags und nachmittags geöffnet ist.

Wettbewerbe und Aufführungen

Am Samstag findet der beliebte gastronomische Wettbewerb für Gerichte aus altem Brot statt, mit Verkostungen für die Öffentlichkeit, und am Sonntag endet das Festival mit der Auszählung der Stimmen und der Verlosung der Preise.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Panda de Verdiales de Valle de Abdalajís, die örtliche Tanzgruppe, und ein Abendkonzert am Samstag, das die Straßen der Gemeinde mit Rhythmus und festlicher Stimmung erfüllt.