Aena schreibt Projekt für die Erweiterung des Flughafens von Málaga aus

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Der Ausbau des Flughafens Málaga-Costa del Sol kommt endlich in Schwung. Wie der spanische Verkehrsminister Óscar Puente am vergangenen Donnerstag auf einem vom SUR organisierten Forum ankündigte, hat der Verwaltungsrat der Flughafenbetreibergesellschaft Aena am heutigen Dienstag die Eröffnung der öffentlichen Ausschreibung für die Auswahl und Beauftragung der spezialisierten Luftfahrtberatungsunternehmen genehmigt, die mit der Ausarbeitung der Projekte für die Renovierung des Terminals beauftragt werden sollen.

Die genehmigte Ausschreibung mit voraussichtlichen Kosten von mehr als 35,5 Millionen Euro (36.525.000, um genau zu sein) zielt darauf ab, die technische Unterstützung auszuwählen, die das Erweiterungsprojekt ausarbeiten wird. Dieses Verfahren beinhaltet die Umsetzung der Renovierung, die «die ehrgeizigste in diesen Einrichtungen seit 2010 (als T3 eingeweiht wurde) sein wird und eine Investition von etwa 1,5 Milliarden Euro umfassen wird», so Aena.

Das Dokument, das aus der Arbeit dieser technischen Hilfe hervorgeht, wird als «Fahrplan für die Konzeption und die anschließende Entwicklung der geplanten Maßnahmen dienen, was ein grundlegender Schritt ist». «Die korrekte Definition der Arbeiten ist daher nicht nur für eine sorgfältige Ausführung, sondern auch für die Planung der Koordinierung und die Minimierung der Auswirkungen auf den alltäglichen Betrieb der Einrichtungen von wesentlicher Bedeutung», so die Gesellschaft.

Es wird erwartet, dass die Arbeiten zur Gestaltung der Pläne für die zukünftige Erweiterung im nächsten Jahr (2026) beginnen können. «Ich bin davon überzeugt, dass diese Erweiterung eine technische Herausforderung und gleichzeitig die Chance ist, Málaga als internationales Drehkreuz zu konsolidieren», sagte der Minister und betonte, dass diese Arbeiten in den Plan für die künftige Flughafenordnung Dora III aufgenommen werden, der im September 2026 genehmigt wird und von 2027 bis 2031 in Kraft bleibt, so dass dies der Zeithorizont für die Arbeiten sein dürfte.

Auf diese Weise wird «Málagas Tor zum Rest der Welt», wie Óscar Puente es nannte, in den kommenden Jahren von Aena eine umfangreiche Investition für den Ausbau dieser Einrichtungen erhalten, wodurch die Kapazität auf 36 Millionen Passagiere erhöht und das Reiseerlebnis erheblich verbessert wird.

Der Minister bewertete diese Ankündigung schnell: «Ich habe mich vor einigen Tagen in Málaga für den Ausbau des Flughafens eingesetzt, und heute bringen wir es auf den Weg. Der Verwaltungsrat von Aena hat die Ausschreibung für die Unterstützung bei der Ausarbeitung des Projekts genehmigt. Mehr Kapazität und mehr Qualität für den Flughafen, mit einer Gesamtinvestition von 1,5 Milliarden».

Derzeit gibt es noch Raum für Wachstum, da die Anlagen dank der Modernisierungsinvestitionen weiterhin bis zu 30 Millionen Passagiere aufnehmen können. Diesbezüglich sagte Puente, dass allein im Zeitraum 2022-2026 mehr als 100 Millionen Euro investiert werden. Doch angesichts der erheblichen Wachstumsprognosen «muss man antizipieren und nicht reagieren». Aus diesem Grund hat Aena die Funktionsstudie des Flughafens bereits abgeschlossen.

Doppeltes Terminal

Dieser Bericht enthält Schlüsselmaßnahmen, mit denen die Fläche des Terminalbereichs von 80.000 m2 auf 140.000 m2 nahezu verdoppelt werden soll. Zu den Maßnahmen, die zur Anpassung der Kapazität des Terminalbereichs und zur Rationalisierung der Flughafenabläufe durchgeführt werden sollen, gehören der Bau einer neuen Abflughalle für den Nicht-Schengen-Verkehr mit zentraler Grenzkontrolle, eine Erhöhung der Zahl der Flugzeugkontaktpositionen (die es den Fluggästen ermöglichen, über die Gangway ein- und auszusteigen), eine Vergrößerung der für die Sicherheitskontrolle vorgesehenen Fläche und die Neugestaltung des Gepäckabfertigungssystems zur Verbesserung der Arbeit des Abfertigungspersonals.

Bemerkenswert ist auch die geplante Vergrößerung der Fläche für kommerzielle Aktivitäten im Terminal um 41 %, ein Anteil, der im Falle der für VIP-Lounges reservierten Flächen 43 % betragen wird. Auf dem Flugplatz werden neue Rollwege gebaut, die die Start- und Landebahnen mit dem Vorfeld verbinden, auf dem die Flugzeuge parken, was den reibungslosen Ablauf der Flugbewegungen verbessern wird. Die Start- und Landebahnen werden eine ausreichende Kapazität haben. Im Außenbereich werden die Erschließung und die Zufahrten verbessert sowie die Kapazität der Parkplätze erhöht und deren Nutzung optimiert.

In Zahlen ausgedrückt wird der Bereich der Sicherheitskontrollen um 112 %, die Passkontrolle bei den Abflügen um 515 %, der Warte- und Boardingbereich für Nicht-Schengen-Flüge/flexible Flüge um 381 % und für Schengen-Flüge um 126 % zunehmen. Auch die kommerziellen Bereiche werden um 41 % vergrößert.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Fluggäste bereits bei fast 25 Millionen, so dass durch die Erweiterung weitere 11 Millionen Fluggäste bedient werden können. Und dies in einem Kontext, in dem diese Infrastruktur nicht aufhört zu wachsen, mit Zahlen, die weit über dem Durchschnitt des Netzes in Spanien liegen. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 7,7 % mehr Passagieree befördert als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die Dynamik des Monats Mai, mit einem neuen Anstieg von 8,7 % und einer historischen Bewegung von 2.584.681 Nutzern, hat sich auf fast zehn Millionen erhöht, die diese Einrichtungen zwischen Januar und dem letzten Monat durchlaufen haben, so Aena.