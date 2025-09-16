Bis zu drei Steinböcke besuchen jede Nacht Canillas de Aceituno im Hinterland der Axarquía

Eugenio Cabezas Canillas de Aceituno Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Die Bergziegen und Steinböcke haben Gefallen am nächtlichen Tourismus in Canillas de Aceituno gefunden. Der kleine Ort im Landesinneren der Axarquía, mit gerade einmal 1.700 Einwohnern, erhält weiterhin jede Nacht Besuch von mehreren Steinböcken, wie es schon seit Juli der Fall ist. Sie kommen sogar so häufig, dass die Einwohner des Dorfs einen von ihnen bereits «Duke» getauft haben. Er ist das älteste Exemplar, etwa zehn Jahre alt.

In den letzten Tagen konnte Rocío Ortiz García, eine der Anwohnerinnen, zwei Exemplare beobachten, die vor ihrem Fenster in der Calle Convento vorbeizogen. «Die Besuche unseres neuen Nachbarn gehen weiter, den älteren haben wir 'Duke' genannt, weil er jetzt in Begleitung kommt. Sie wandern jeden Morgen durch das Dorf und wurden sogar schon auf dem Marktplatz gesehen. In einer Nacht waren es bis zu drei Männchen, zwei in der Gegend oberhalb der Cueva Millón und ein weiteres unterhalb», sagte sie.

«Normalerweise werden wir von zwei Tieren besucht, wobei das kleinere immer vorne geht und das ältere hinten, denn wenn sie zusammenkommen, beginnen sie zu kämpfen. Sie halten immer Abstand, aber sie gehen immer zusammen», erklärte Rocío Ortíz, die häufig Fotos und Videos von den Tieren macht, die sie in ihre sozialen Netzwerke hochlädt.

Eine der Hypothesen, die die Dorfbewohner über das Verhalten dieser wilden Tiere haben, ist, dass die wilden Tiere Salz mögen. «Vielleicht enthalten die Felsen der Höhle Cueva Millón Salz, und das ist der Grund für ihre häufigen Besuche im Dorf», so Ortiz.

Auf der Suche nach Pflanzen und Wasser

Die nächtlichen Besucher sind in den letzten Wochen zu einem immer wiederkehrenden Gesprächsthema in der Gemeinde geworden, die direkt an den Ausläufern des Berges La Maroma, dem Dach der Provinz, auf 2.069 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Einige Anwohner sind «verärgert», weil sie sagen, dass die Blumen und Pflanzen, die sie vor ihrer Haustür haben, abgefressen wurden. Andere hingegen freuen sich über ihre Anwesenheit und danken Ortiz dafür, dass sie in den frühen Morgenstunden aufgestanden ist, um auf sie zu warten.

Laut Rocío Ortíz haben die Steinböcke in letzter Zeit aufgehört, die Blumen aus den Blumentöpfen zu fressen. «Sie fressen nur noch vom Maulbeerbaum und einem Feigenbaum in der Nähe des Brunnens», meinte sie. Ortiz fotografierte 'Duke' vor ein paar Tagen «nach dem Abendessen, er lag zwölf Minuten lang und genoss den Tagesanbruch oberhalb der Cueva Millón», fügte sie hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass wilde Steinböcke und Bergzeigen in den Dörfern in der Provinz gesehen wurden. Im Mai 2021, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, wurden mehrere von ihnen in Frigiliana gesehen, etwas später auch auf dem Friedhof von Comares. Zuvor, im April 2019, wurden vier Bergziegen beim Springen durch die Straßen von Archidona aufgenommen. .