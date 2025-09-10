Bürgermeister von Torrox wettert gegen die Zentralregierung: besser eine zweite Schnellstraßenzufahrt als Migranten

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

Es ist nicht das erste Mal, dass die Aufnahme von Migranten im Urban Beach Hotel in El Morche, Torrox-Costa, ein Vier-Sterne-Hotel, Kritik von Mitgliedern der PP-Regierungsmannschaft, mit absoluter Mehrheit, im Rathaus von Torrox ausgelöst hat. Bürgermeister Óscar Medina hat gestern die Zentralregierung in dieser Angelegenheit erneut scharf kritisiert.

«Das einzige Problem, das ich mit dem für unsere Gemeinde sehr guten Sommer habe, ist die Haltung der spanischen Regierung, dieses Aufnahmenzentrum in einem Vier-Sterne-Hotel unterzubringen», sagte der seit 2015 amtierende Bürgermeister auf einer Pressekonferenz, auf der er das Programm für den nächsten Tourismustag am Samstag vorstellte.

«Es ist sehr traurig, wir fordern einen zweiten Zugang zur Autobahn auf der Höhe des Río Güi in El Morche, denn Torrox ist die einzige Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern in Spanien, die nur einen einzigen Zugang zur Autobahn hat. Und dann kostet es die spanische Regierung 1,5 Millionen im Monat, um diese 300 oder 400 Migranten in einem Vier-Sterne-Hotel unterzubringen», versicherte Medina.

«Mit diesem Geld, 30 Millionen Euro, hätten wir die Autobahnausfahrt bei El Morche schon längst gebaut».

Der Bürgermeister beziffert die Gesamtkosten für die Unterbringung der Immigranten, womit im Oktober 2023 begonnen wurde, auf bisher mehr als 30 Millionen Euro. «Mit diesem Geld hätten wir bereits die Autobahnausfahrt bei El Morche bauen lassen», fügte er hinzu. «Davon abgesehen war es ein großartiger Sommer und Torrox ist im Trend», fügte er hinzu. Im März 2024 sagte Medina, über die in der Gemeinde untergebrachten Migranten: «Im leeren Spanien gibt es Hotels und El Morche ist nicht der beste Ort». Der Bürgermeister sagte damals, es sei «falsch», dass der Unternehmer des Etablissements es vorziehe, «einen Pakt mit Pedro Sánchez und den Migranten zu schließen, als auf den Tourismus zu setzen».

Quellen der Zentralregierung in Málaga erklärten gegenüber SUR, dass der Bürgermeister von Torrox «mit verdrehten, falschen und eindeutig rassistischen Argumenten in die fremdenfeindlichen Fußstapfen eines seiner Gemeinderatsmitglieder im Jahr 2023 tritt». «Es ist nicht das erste Mal, dass er dies tut. Er hat auch den Schwindel verbreitet, dass die Regierung eine Entsalzungsanlage in Marokko bauen würde. »Er hat es auch in seiner traurigen Bilanz, sich damit zu brüsten, dass Torrox dank eines Macho-Mordes im Jahr 2018 landesweit im Gespräch ist. Seine jetzigen und früheren Aussagen qualifizieren sich von selbst«, fügten sie hinzu.

Gala zum Tag des Tourismus

Andererseits feiert das Rathaus von Torrox den Tourismustag 2025 mit einer Gala, bei der die Arbeit verschiedener Gastronomiebetriebe ausgezeichnet werden soll und die am Samstag, den 13. September ab 21 Uhr auf dem Balcón Mirador del Faro de Torrox stattfindet. Die Veranstaltung wird mit Edurne als Gaststar stattfinden und mit einem großen Feuerwerk enden, so der Bürgermeister von Torrox.