Cueva del Tesoro: von fraglicher Forschung zu internationalem Interesse

Es war im Jahr 1984, als zwei Forscher der Vorgeschichte und Archäologie, Pedro Cantalejo und María del Mar Espejo, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatten, sich aufmachten, die Höhlen von El Cantal in Rincón de la Victoria zu besuchen. Sie wollten überprüfen, ob es stimmt, was der so genannte 'Papst der Archäologie', Henri Breuil, in zwei Publikationen Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben hatte: 'Die Anthropologie' und 'Felsmalereien in Südandalusien'. «In den Höhlen trafen wir einen anderen Kollegen; wir grüßten uns und kamen ins Gespräch», erinnert sich Pedro Cantalejo. Irgendwann fragte dieser Forscher, dessen Namen er nicht nennen möchte, die beiden nach dem Zweck ihres Besuchs. Als sie ihm von dem Projekt erzählten, an dem sie arbeiteten, begann er zu lachen. «Er sagte, diese Höhlen seien unbedeutend und wir würden ins Fettnäpfchen treten. Aber dem war nicht so», bekräftigt Cantalejo, zufrieden mit all dem, was die Analysen dieser Höhlen seither gebracht haben. Erst kürzlich wurde festgestellt, dass die Höhlen die ältesten menschlichen Spuren im Mittelmeerraum enthalten, ein echtes Rätsel. Ein Erbe, das neben anderen internationalen Zentren auch die Bradshaw-Stiftung angezogen hat, deren Wissenschaftler mit renommierten Institutionen wie dem Getty Conservation Institute, der Unesco, der National Geographic Society und der Royal Geographical Society verbunden sind. Auf dem Weg dorthin gab es jedoch mehrere Meilensteine. Der erste war die Bestätigung, dass sich in der Cueva de la Victoria paläolithische Malereien befanden, die nach der ersten Begehung entdeckt wurden. In den 1990er Jahren wäre die vielversprechende Arbeit jedoch fast zum Erliegen gekommen. «Es gab ein Projekt zur Überbauung der Höhlen, was für deren Erhalt fatal gewesen wäre», warnt Cantalejo. «Man muss sie als ein großes Gebäude unter der Erde verstehen. Beton hätte sie zerstört», resümiert er. «Am Ende wurde das Projekt gestoppt, im Tausch gegen 25.000 Quadratmeter Land, auf dem sich heute der archäologische Park befindet», schildert der Wissenschaftler. Zwischen 2006 und 2007 wurde der 'große Katalog' veröffentlicht, der beweist, dass Breuils Aussagen nicht unsinnig waren und dass es in den unterirdischen Gängen noch viel zu entdecken gibt. Diese Publikation wird derzeit dank eines großen Teams und mit Hilfe neuer Technologien komplett überarbeitet.

Sogar im ersten Raum der Cueva del Tesoro, der vor rund 50 Jahren am stärksten beeinträchtigt wurde, da er in eine Touristenattraktion mit Aufzug verwandelt wurde, fand man Sedimente, die von der Anwesenheit der letzten Neandertaler und des ersten Homo sapiens zeugen, das heißt sie stammen aus einer Epoche zwischen 44.100 und 6.900 Jahren vor unserer Zeit. Darunter befinden sich zwei Muschelgruben mit Resten von Mollusken, die vor mindestens 14.000 Jahren gekocht wurden.

«Der meistbesuchte Teil der Höhlen konnte erst untersucht werden, als sie 2023 vom Rathaus gekauft wurden. Es gibt noch viel zu tun. Obwohl wir glauben, alles zu wissen, wissen wir nichts», schließt Cantalejo.