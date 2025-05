Aufführung von «La Quema de Algarrobo» erhält das Siegel des Unesco-Clubs von Málaga

Teilnehmer an der Feier in Algarrobo.

Jedes Jahr im September gedenkt Algarrobo der versuchten Verbrennung der Stadt durch die französische Armee während des spanischen Unabhängigkeitskrieges mit der sogenannten Fiesta de la Quema, die von der Provinzregierung zur touristischen Besonderheit erklärt wurde. Drei Tage lang werden Einheimische und Besucher in das Spanien des frühen 19. Jahrhunderts zurückversetzt, um der Ereignisse vom 23. und 24. September 1811 zu gedenken, als die Einwohner von Algarrobo die Zerstörung der Stadt durch französische Soldaten im spanischen Unabhängigkeitskrieg verhinderten.

Aus diesem Grund wurde die Stadt Algarrobo mit nur 7.000 Einwohnern vom Unesco-Club Málaga mit einer offiziellen Anerkennung der kulturellen und sozialen Arbeit ausgezeichnet, die die Wiederbelebung von «La Quema», einem der symbolträchtigsten Feste, darstellt. Die Preisverleihung fand am Mittwoch in der Gemeinde statt. Anwesend waren die Bürgermeisterin von Algarrobo, Natacha Rivas, der Stadtrat für Kultur, Jacob Gil, Mitglieder der historisch-kulturellen Vereinigung La Quema und die Vertreter des Unesco-Clubs von Málaga, Antonio Damián Requena Segovia und Elena López Barcárcel.

Auf der Bühne, auf der die Konfrontation jedes Jahr nachgestellt wird, wurde eine Gedenktafel enthüllt

Während der Zeremonie wurde eine Gedenktafel in der natürlichen Umgebung enthüllt, in der jedes Jahr die Konfrontation zwischen den Dorfbewohnern und den napoleonischen Truppen, einer der Schlüsselmomente des Festes, nachgespielt wird. Die Gedenktafel würdigt die Bedeutung dieses Festes als Element der historischen Erinnerung, des sozialen Zusammenhalts und der kulturellen Ausstrahlung von Algarrobo.

«Diese Anerkennung gebührt nicht nur dem Rathaus, sondern der gesamten Stadt Algarrobo, die aktiv daran beteiligt ist, ihre Geschichte mit einem Festival lebendig zu halten, das jedes Jahr an Qualität und Beteiligung gewinnt», sagte die Bürgermeisterin in einer Erklärung, in der sie auch dem Unesco-Club für seine Arbeit zum Schutz des kulturellen Erbes dankte.

«Ein Bildungs- und Kulturmodell»

Antonio Damián Requena, Präsident des Unesco-Clubs von Málaga, hob den symbolischen Wert der Aufführung hervor. «Was in Algarrobo geschah, war ein Akt der Tapferkeit und der Verteidigung des Volkes angesichts der Invasion. Das Festival ist heute ein erzieherisches und kulturelles Modell, eine Referenz, die die volle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft verdient». Er betonte auch die grundlegende Rolle der Frauen in der Geschichte und die Wichtigkeit, diese Werte an die neuen Generationen weiterzugeben.

Sebastián Sánchez, derzeitiger Präsident der Vereinigung La Quema, bedankte sich für diese neue institutionelle Unterstützung: «Wir sind stolz darauf, dass der Name von Algarrobo dank einer Vertretung, die die ganze Stadt einbezieht, über unsere Grenzen hinaus bekannt ist. Wir arbeiten bereits an der Ausgabe 2025, mit neuen Merkmalen und einer noch stärkeren Beteiligung der Jugend».

Der Verein erinnerte daran, dass «La Quema» seit seiner Gründung immer weiter gewachsen ist, mit mehr Festtagen, einer stärkeren Einbeziehung der Bürger und einer sorgfältigen Inszenierung. Die Bürgermeisterin schloss die Veranstaltung mit einem Dank an die gemeinsamen Bemühungen: «Der Erfolg dieses Festes ist das Verdienst der Einwohner von Algarrobo. Danke, dass ihr unsere Geschichte lebendig haltet und sie mit Stolz in alle Ecken der Provinz und des Landes tragt». Die Unesco-Plakette wird in den kommenden Tagen offiziell in die Gedenktafel eingearbeitet.