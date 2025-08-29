Die kuriose Geschichte der in Frigiliana gefundenen Amphoren mit dem Symbol der drei Kulturen

Eugenio Cabezas Frigiliana Freitag, 29. August 2025 Teilen

Frigiliana feiert seit dem gestrigen Donnerstag und noch bis Sonntag die 18. Ausgabe seines Festivals der 3 Kulturen, eine Veranstaltung, zu der mehr als 40.000 Besucher erwartet werden, um die Gastronomie, die musikalischen Darbietungen, die Konferenzen und die einzigartige Atmosphäre zu genießen, in der christliche, muslimische und jüdische Traditionen verschmelzen. Nur wenige wissen jedoch von der Existenz dreier Amphoren aus dem 18. Jahrhundert, die noch in der Gemeinde erhalten sind und die mit der Symbolik der drei großen monotheistischen Religionen versehen sind.

Anlässlich des Jubiläums dieses groß angelegten Events hat die Stadtverwaltung von Frigiliana ihr historisches und kulturelles Erbe um einen neuen Tonkrug bereichert, der die Symbole des Festivals trägt: das christliche Kreuz, den Davidstern und den Halbmond.

María Concepción Fernández Martín stiftete den ersten Tonkrug im Mai 2021 an das Rathaus.

Vor einigen Jahrzehnten kaufte die irische Familie Smith ein Haus namens Casablanca in der Gegend von Cerro de la Coscoja von einem bekannten Antiquitätenhändler der Gegend. Nach Aussage der Eigentümer war die erste Besichtigung des Hauses «eine ziemliche Entdeckung».

Unter den Funden befand sich ein Krug, der mit den Symbolen der drei Kulturen verziert war. Dieses Stück enthielt auch «wertvolle Informationen», die Licht in «das Geheimnis» um den sogenannten Krug der drei Kulturen gebracht haben. Das erste dieser Gefäße wurde in El Torreón gefunden und gehört nun der Stadtverwaltung, dank der Spende von María Concepción Fernández Martín im Mai 2021.

Der neue Tonkrug ist besonders bedeutend, da er einen Namen und ein Datum trägt, möglicherweise die Angaben des Töpfers, der ihn hergestellt hat, sowie das Herstellungsdatum. «Dies wurde von Agustín García im Jahr 1737 hergestellt», ist auf dem Tonkrug zu lesen.

Julie Smith, die Tochter der Familie Smith, eine leidenschaftliche Geschichtsliebhaberin und Museumsmitarbeiterin in Dublin, war der Meinung, dass dieses Stück dem Dorf Frigiliana zurückgegeben werden sollte. In einer großzügigen Geste beschloss sie, den Krug der drei Kulturen dem Rathaus zu schenken, wo er während des Festivals im Innenhof des Rathauses und später im Museum von Frigiliana zu bewundern sein wird.

Das Rathaus von Frigiliana dankt der Familie Smith für ihre großzügige Spende und ihren ausgeprägten Sinn für das kulturelle Erbe sowie Ana Ortiz, die es durch ihre Vermittlung ermöglicht hat, dass dieser zweite Krug der drei Kulturen Teil des städtischen Erbes wird.