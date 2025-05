Regierung bekräftigt ihre «Bereitschaft», die Kläranlage von Nerja an das Rathaus zu übergeben

Die Kläranlage von Nerja ist seit Oktober 2020 in Betrieb.

Im Oktober werden es fünf Jahre, dass die Kläranlage in Nerja in Betrieb genommen wurde. Nach einer Testphase werden die Anlagen noch immer vom Ministerium für den ökologischen Übergang verwaltet. Seitdem liefern sich die Zentralregierung und das Rathaus von Nerja ein Tauziehen um eine finanzielle Forderung für die Übertragung der Anlage an die Gemeinde.

Der Staatssekretär für Umwelt, Hugo Morán, hat jedoch am Montag «den Willen» der Regierung bekräftigt, die Kläranlage, deren Bau eine Investition von mehr als 26 Millionen Euro erforderte, die vollständig vom Staat finanziert wurde, an die Stadtverwaltung von Nerja zu übergeben.

Nerjas Bürgermeister José Alberto Armijo erinnerte daran, dass die Kläranlage 2021 vom Ministerium übernommen wurde und von der öffentlichen Gesellschaft Tragsa verwaltet wird, die vom Landwirtschaftsministerium abhängt. Er wies darauf hin, dass zunächst «eine Vereinbarung zur Einleitung eines Übertragungsverfahrens vorgeschlagen wurde, um das Eigentum an der Kläranlage auf die Stadt zu übertragen», dann aber mitgeteilt wurde, dass dies nicht möglich sei.

«Später änderten sie ihre Meinung wieder und schlugen vor, eine Vereinbarung über die Übertragung der Verwaltung zu formalisieren, was derzeit in Arbeit ist», sagte Armijo laut der Agentur Europa Press. Der Bürgermeister wies in seiner Rede vor dem Kongressausschuss darauf hin, dass «wir letzten Freitag eine neue Version im Rathaus erhalten haben, die derzeit bearbeitet wird». Der Ratsherr stellte die Frage, ob «diese letzte Formel, die der Beauftragung der Verwaltung, die endgültige sein wird».

«Mehrere Versuche»

Moran räumte ein, dass es «mehrere Versuche gegeben hat, bei denen es keine Möglichkeit gab, die Bedingungen der Übertragung zu genehmigen», wies aber darauf hin, dass «der Teil, der dem Abwassersystem entspricht, bereits 2021 abgetreten wurde». «Mit anderen Worten, der Wille zur Abtretung ist vorhanden, das Ministerium ist nicht dazu berufen, kommunale Einrichtungen zu verwalten», sagte der Staatssekretär, der anmerkte, dass «sobald das Rathaus dem Vertrag in der zuletzt vorgelegten Fassung zustimmt, der Abtretungsakt unterzeichnet wird».

Armijo äußerte gegenüber Morán auch seine «Besorgnis» über den Wassernutzungstarif und fragte ihn, ob man «eine so unglückliche Entscheidung nicht überdenken wolle». In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass dieser Tarif «darauf abzielt, Ausgaben und Investitionskosten zu kompensieren». Die jüngste Forderung beläuft sich auf fast 5,4 Millionen und würde in den nächsten 25 Jahren 14,8 Millionen betragen. Das Regierungsteam im Rathaus von Nerja hat vor fast einem Jahr eine Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, dass entscheiden wird, ob die Zahlung des vom Ministerium für 2024 und 2025 vorgeschlagenen Tarifs angemessen ist.

«Alle Investitionen in den Wasserkreislauf sind tarifgebunden», sagt der Staatssekretär.

«Ich weiß nicht, ob das Ministerium erwägt, diesen Tarif rückwirkend auf alle Arbeiten anzuwenden, die als von allgemeinem Interesse erklärt wurden», sagte Armijo, der darauf hinwies, dass es in Bezug auf die Investitionskosten, die ebenfalls die Anwendung dieses Tarifs rechtfertigen würden, «nicht viel zu rechtfertigen gibt, wenn man bedenkt, dass die Anlagen derzeit dem Staat gehören».

Der Bürgermeister fügte hinzu, dass «dieser Tarif logischerweise für die Verfügbarkeit oder Nutzung von Wasser erhoben werden soll, Wasser, das das Rathaus von Nerja derzeit nicht nutzen kann, unter anderem weil es mit nicht mit einem tertiären System behandelt wird, was seine Wiederverwendung verhindert». «Daher bitte ich Sie eindringlich, das Ministerium aufzufordern, diese schädliche und falsche Entscheidung zu überdenken», schloss er.