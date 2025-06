Städtische Schwimmbäder in Rincón de la Victoria und Benagalbón öffnen für die Sommersaison

Schwimmbad in Rincón de la Victoria.

Die Sportabteilung des Rathauses von Rincón de la Victoria hat die offizielle Eröffnung der städtischen Schwimmbäder in der Calle Malvaloca (Rincón de la Victoria) und Benagalbón bekannt gegeben, die während der gesamten Sommersaison in Betrieb sein werden.

In den letzten Wochen, so der zuständige Stadtrat Antonio José Martín, «haben wir eine Reihe von Verbesserungen an beiden Anlagen durchgeführt, mit einem Gesamtbudget von 57.787 Euro. Es wurden neue Kunstrasenflächen integriert und die schattigen Bereiche mit feststehenden Sonnenschirmen erweitert».

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hob das Interesse an diesen Einrichtungen hervor, «die eine sportliche Freizeitalternative für Kinder und ihre Familien bieten, sowie für alle, die Wassersport betreiben oder sich einfach abkühlen wollen».

Bis zum 5. September sind die Schwimmbäder wie folgt geöffnet: in Benagalbón montags bis sonntags von 12 bis 19.30 Uhr und in Rincón de Victoria montags bis freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr und an den Wochenenden von 12 bis 19.30 Uhr.

Die Eintrittspreise beginnen bei zwei Euro pro Tag für in der Gemeinde gemeldete Kinder unter 15 Jahren. Die Preise variieren je nach Alter und Meldestatus. Es stehen auch Monatskarten zur Verfügung, die direkt in den Einrichtungen erworben werden können.

Mit der Eröffnung der Schwimmbäder beginnen auch die Schwimmkurse für alle Altersgruppen: für Babys bis 3 Jahren, für Kinder von 4 bis 14 Jahren und für Erwachsene, für Anfänger und Fortgeschrittene, zu unterschiedlichen Zeiten an den Nachmittagen. Schwimmkurse werden vom 25. Juni bis 15. Juli, vom 17. Juli bis 14. August und vom 18. August bis 5. September angeboten. Die monatliche Gebühr liegt zwischen 13 und 20 Euro. Der Schwimmunterricht findet zwei bis drei Mal pro Woche statt.

Weitere Informationen sind unter folgender Telefonnummer erhältlich: 624 807 354, montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr, oder per E-Mail an piscinas@grupoaml.es.