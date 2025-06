Eltern demonstrieren in der Urbanisation Parque Victoria für eine fünfte Sekundarschule in Rincón

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Freitag, 13. Juni 2025 Compartir

Fünfzig Personen haben sich am gestrigen Donnerstag vor den Toren der Schule María del Mar Romera in der Urbanisation Parque Victoria, auf dem städtischen Grundstück versammelt, das für den Bau der fünften Sekundarschule der Stadt reserviert ist, um von der andalusischen Regionalregierung zu fordern, dass das Projekt so schnell wie möglich umgesetzt wird. Der Protest, der erste, der von den Eltern organisiert wurde, wurde von den Oppositionsparteien des Rathauses von Rincon de la Rinconera unterstützt, wie der Sprecher dieser Plattform, Alberto Mateos, bestätigte, sowie von Gewerkschaftsorganisationen.

Konkret fordern die Demonstranten, dass das Projekt noch in diesem Jahr ausgeschrieben wird, so wie es zum Beispiel bei der neuen Sekundarschule in Benalmádena Pueblo geschehen ist. Die Elternvereinigung Baluma erinnerte daran, dass diese Einrichtung, dass die andalusische Regionalregierung die neue Schule für 2020 angekündigt hatte und bereits im Infrastrukturplan der autonomen Verwaltung von 2018 mit einer Investition von 6,8 Millionen Euro und der Prognose, dass sie um 2023 betriebsbereit sein würde, erscheint. Etwas, das nicht geschehen ist.

«Wie weit soll die Überfüllung der Sekundarschulen von Rincón noch gehen?», fragten sie bei der Verlesung eines Manifests, in dem sie auch eine Verbesserung des Schülertransports zur Schule forderten. «Wir sind hier, um unser öffentliches Bildungssystem zu verteidigen. Eine öffentliche Bildung, die qualitativ hochwertig sein muss, und dafür muss das Angebot vielfältig und die Schüler-Quoten angemessen sein. Wir haben Klassen in der Sekundarschule Ben Al Jatib mit mehr als 30 Schülern, und der Druck wird weiter wachsen, solange Rincón weiterhin Familien aufnimmt, die nicht mehr in Málaga leben können oder wollen. Wir haben einen Mangel an Berufsausbildungskursen, unsere jungen Leute gehen in Velez und Málaga zur Schule, weil es keine Ausbildungsmodule gibt. Die Familien müssen ihre Kinder auf Privatschulen schicken und sich verschulden, damit ihre Kinder sich für eine berufliche Laufbahn entscheiden können, die ihren Interessen entspricht», sagte eine der Demonstranten.

Im Februar dieses Jahres kündigte die Vertreterin der andalusischen Regierung in Málaga, Patricia Navarro, anlässlich der Grundsteinlegung für den künftigen Mittelmeerpark in Torre de Benalgabón an, dass das Projekt für die neue Sekundarschule sowie auch des neuen Gesundheitszentrums «bald» in Angriff genommen werden würde. Damals erklärte die andalusche Regionalregierung, dass das Ziel darin bestehe, diese Einrichtungen im Laufe dieses Jahres auszuschreiben.