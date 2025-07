Endesa eröffnet größte Ladestation für Elektroautos in Andalusien im Einkaufszentrum El Ingenio in Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Die Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge erfahren in Spanien ein solides und vor allem qualitatives Wachstum. Nach den jüngsten Daten des Unternehmensverbands für Elektromobilität (AEDIVE) erreichte das Netz der öffentlich zugänglichen Ladestationen am Ende des ersten Halbjahres 2025 47.519 Einheiten.

Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 4,71 Prozent im Vergleich zu Ende 2024 und festigt den Aufwärtstrend bei der Einrichtung von Infrastrukturen für die Elektromobilität. In der Axarquía verfügt das Einkaufszentrum El Ingenio in Vélez-Málaga, das sich im Besitz von Salsa Patrimonio befindet und von MVGM verwaltet wird, über eine neue Ladestation für Elektrofahrzeuge, die mit 1,7 Megawatt die zweitgrößte von Endesa in Spanien und die größte in Andalusien ist.

El Ingenio liegt an der Autobahn A-7, nur 30 Kilometer von Málaga Stadt entfernt

Die insgesamt 30 neuen Ladestationen mit unterschiedlicher Leistung befinden sich in verschiedenen Bereichen des Parkplatzes des Einkaufszentrums El Ingenio.

Die neue Einrichtung, die sich in einer strategisch günstigen Lage, nur 30 Kilometer von der Stadt Málaga entfernt, direkt an der Autobahn A-7 befindet, verfügt über acht ultraschnelle Ladepunkte (300 Kilowatt), 14 Schnellladepunkte (60 kW) und 8 halbschnelle Ladepunkte (22 kW). Der Star sind die 300-kW-Ultra-Schnellladegeräte, mit denen in nur 3 bis 10 Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite wiederhergestellt werden können.