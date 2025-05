Ermittlungen wegen der Haltung von Ziegen unter erbärmlichen Bedingungen in Frigiliana

Eugenio Cabezas Frigiliana Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Beamte des Naturschutzdienstes (Seprona) der Guardia Civil von Nerja und Vélez-Málaga haben gegen eine Person in Frigiliana wegen eines mutmaßlichen Deliktes der Misshandlung von Tieren Ermittlungen eingeleitet.

Die Aktion wurde im März durchgeführt, nachdem ein Bürger die Existenz von Tieren in beklagenswertem Zustand und mit einem starken Geruch in einer abgelegenen Finca in der Axarquía-Gemeinde gemeldet hatte, hieß es in einer Erklärung der Guardia Civil vom Dienstag.

In Zusammenarbeit mit der Veterinärinspektion der Bezirksstelle für Landwirtschaft in Vélez-Málaga wurde eine Inspektion durchgeführt, bei der vier weibliche Ziegen der Art 'capra aegagrus hircus' unter schlechten hygienischen Bedingungen, unterernährt und zusammengepfercht in einer Einrichtung mit einem halb eingestürzten Dach gefunden wurden.

Nachdem sich die Situation der Tiere bestätigt hatte, wurden diese vorsorglich in Gewahrsam genommen, die Einrichtung wurde geschlossen und die entsprechenden rechtlichen Maßnahmen in die Wege geleitet, wobei gegen eine Person wegen des Verdachts der Vernachlässigung von Tieren ermittelt wird.