Waldbrand

Erneuter Waldbrand in Alcaucín

Plan Infoca mobilisiert Land- und Luftressourcen zur Bekämpfung der Flammen in der Nähe des Boquete de Zafarraya

Eugenio Cabezas

Alcaucín

Samstag, 13. September 2025

Zweiter Waldbrand im Gemeindegebiet von Alcaucín innerhalb von nur drei Tagen. Seit 7.43 Uhr an diesem Samstag sind die Einsatzkräfte von Infoca damit beschäftigt, die Flammen in der Gegend des Boquete de Zafarraya zu löschen, genau gegenüber dem Ort, an dem am vergangenen Mittwoch ein erstes Feuer ausgebrochen war, das gelöscht wurde.

Aus diesem Anlass hat die Junta de Andalucía bisher Mittel aus der Luft und vom Boden aus eingesetzt. In dem Gebiet in der Nähe der zu Alcaucín gehörenden Weiler Los Morales und Espino befinden sich bereits 40 Waldbrandbekämpfer, ein Einsatztechniker, drei Umweltbeauftragte, drei Löschfahrzeuge, ein leichter Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge.

Die Bürgermeisterin von Alcaucín, Ágata González (PSOE), erklärte gegenüber SUR, dass es in Los Morales etwa 15 Bewohner gibt, die trotz der Nähe der Flammen vorerst nicht evakuiert wurden. Das Gebiet, in dem das Feuer ausbrach, liegt außerhalb des Naturparks Sierras Tejeda, Almijara und Alhama. Es handelt sich um ein Gebiet mit Buschwerk, Gestrüpp und einigen Olivenhainen.

