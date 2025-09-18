Erwachsener wegen Aufnahme des vermissten Jungen von Rincón de la Victoria festgenommen

Juan Cano Rincón de la Victoria Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Neues im Fall des 14-jährigen Marc Ian, der seit Montag in Rincón de la Victoria vermisst wurde und am Mittwoch spatabends in El Palo, in der Provinzhauptstadt, gefunden wurde. Die Guardia Civil hat einen Erwachsenen verhaftet, bei dem sich der Junge aufhielt und der ihm offenbar während der zwei Tage seines Verschwindens Unterschlupf gewährte.

Das Verschwinden des 14-jährigen Teenagers, das seine Familie in Atem gehalten und in den sozialen Netzwerken weithin publik gemacht wurde, wurde am späten Mittwoch aufgeklärt. Nach halb elf Uhr abends meldete sich ein Bürger bei der örtlichen Polizeidienststelle in El Palo und teilte mit, dass er einen Minderjährigen gesehen habe, dessen körperliche Beschreibung mit der von Marc Ian übereinstimmte und der in Begleitung eines Erwachsenen mit Pferdeschwanz in der Gegend von Playa Virginia war.

Die Beamten leiteten sofort eine Suchaktion ein, die bald zu Ergebnissen führte. Der Jugendliche und der Mann, der ihn begleitete, wurden an einer Bushaltestelle neben dem Restaurant El Tintero am östlichen Ende des Strandes von El Palo, in der Nähe des Hafens von El Candado, gefunden.

Den befragten Quellen zufolge erzählte der Mann, bei dem er sich befand, den Beamten, dass er den Jugendlichen einige Tage zuvor kennengelernt hatte, und gab zu, dass er ihm in dem Zelt, in dem er in der Gegend von Peñón del Cuervo wohnte, Unterschlupf gewährt hatte. Der Erwachsene, ein Spanier, etwa 35 Jahre alt und ohne Vorstrafen, gab zu, dass er am Dienstag - einen Tag, nachdem er ihn gefunden hatte - über soziale Netzwerke erfahren hatte, dass der Minderjährige von zu Hause abgehauen war, und sich daraufhin entschlossen hatte, ihm zu helfen.

Offenbar hat der 14-Jährige diese Version bestätigt und erklärt, dass der Erwachsene ihn immer gut behandelt hat. Die Beamten der Guardia Civil bemühen sich jedoch weiterhin, die Fakten zu klären und zu überprüfen, was in den 48 Stunden, in denen Marc Ian vermisst wurde, passiert ist. Sie untersuchen seine mögliche Verwicklung des Mannes in das Verschwinden, auch wenn alles darauf hindeutet, dass der Erwachsene ihm nur Unterschlupf gewährt hat, wie es heißt.

Die Guardia Civil versucht festzustellen, ob der Inhaftierte einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Sorgerecht für einen Minderjährigen begangen hat, weil er es versäumt hat, die Familie oder die Behörden darüber zu informieren, dass er Marc Ian ausfindig gemacht hat, obwohl sich die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden und in jede andere Richtung gehen könnten.

Der Teenager wurde am Montagmorgen vermisst. Marc Ian verabschiedete sich von seiner Großmutter, als er das Haus verließ, um zur Schule zu gehen, wie er es gewöhnlich tat. Diesmal bemerkte sie jedoch ein «seltsames» Verhalten ihres Enkels und stellte fest, dass er unter seinen Habseligkeiten ein Kissen, ein Sandwich, einen Rucksack voller Kleidung und die Säfte mit sich führte, die seine Eltern ihm für die ganze Woche gekauft hatten. Er kam nie in der Schule an und mehr als 48 Stunden lang hörte man nichts von ihm.