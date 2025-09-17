14-jähriger Junge wird seit Montag in Rincón de la Victoria vermisst

Juan Cano Rincón de la Victoria Mittwoch, 17. September 2025 Teilen

Er heißt Marc Ian Campos Perlaza, ist 14 Jahre alt und seine Familie ist verzweifelt, weil sie nicht weiß, wo er sich aufhält, seit er am Montagmorgen von zu Hause wegging, um an seinem ersten Schultag in der Sekundarschule teilzunehmen, aber nie an seinem Ziel ankam. Seine Eltern wissen nicht, wo er ist, und haben keine Möglichkeit, ihn ausfindig zu machen, da er kein Mobiltelefon hat.

Das Kind lebt mit seinen Eltern und seiner Großmutter in Rincón de la Victoria, während sein älterer Bruder, 31 Jahre alt, in Huéscar (Granada) wohnt. Die Familie stammt aus Ecuador, lebt aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Spanien, genauer gesagt in Málaga, wo Marc Ian geboren wurde.

Am Montagmorgen verabschiedete sich der Teenager von seiner Großmutter, als er wie üblich das Haus verließ. Diesmal bemerkte sie jedoch ein «seltsames» Verhalten ihres Enkels und stellte fest, dass er ein Kissen, ein Sandwich, einen Rucksack voller Kleidung und die Säfte, die seine Eltern ihm für die ganze Woche gekauft hatten, bei sich trug.

Die Großmutter fragte ihn, wohin er «mit so vielen Sachen» gehe, und als sie keine überzeugende Antwort erhielt, informierte sie die Eltern, die bei der Arbeit waren. «Meine Frau ging zur Schule und dort bestätigte man ihr, dass er nicht zum Unterricht erschienen war», erklärt der Vater, Marco Antonio Campos.

Marc Ian ist ein «normaler Teenager, ohne psychische Probleme», beschreibt ihn sein Vater, «mit einem sehr aufgeweckten und reifen Geist und einer sehr respektvollen Art». Er hat nur wenige, aber sehr gute Freunde, insbesondere zwei, von denen er sich offenbar mit einem «Wir sehen uns nie» verabschiedet hat. Seinem Vater zufolge gab er ihnen zu verstehen, dass sie ihn in La Cala del Moral nicht wiedersehen würden, denn als sie ihn fragten, ob sie in Kontakt bleiben würden, antwortete er: «Ja, natürlich».

Die Eltern des Kindes, die sehr besorgt sind, weil sie nichts über ihren Sohn erfahren haben, gingen sofort zur Guardia-Civil-Kaserne in Rincón de la Victoria, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die Beamten bestätigten, dass sie seinen Fall vorrangig behandeln würden, da er ein Jugendlicher ist.

Die Familie, die von Freunden und Vermisstenverbänden unterstützt wird, versucht, die Nachricht so weit wie möglich in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Nach Angaben des Vaters haben sie am Dienstag mehrere Anrufe über Sichtungen in Chilches oder im Technologiepark (PTA) von Málaga erhalten, doch dabei hatte es sich um Verwechslungen gehandelt.

Die Eltern kennen den Grund für das Verschwinden nicht, glauben aber, dass es mit der Schule zu tun hat. Offenbar hatte Marc Ian zwei Fächer aus dem letzten Jahr nicht bestanden und wollte das ganze Jahr wiederholen. «Er war sehr frustriert. Er sagte, er würde lieber die Schule wechseln als die Klassenkameraden», sagt Marco Antonio.