Frau beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Vélez-Málaga schwer verletzt

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Avenida Juan Carlos I auf der Höhe des Einkaufszentrums El Ingenio in Vélez-Málagas Ortsteil Torre del Mar ereignet. Bei dem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen wurde eine 28-jährige Frau schwer verletzt und in das Kreiskrankenhaus der Axarquía gebracht.

Die übrigen Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten nur leichte Verletzungen, obwohl eines der Autos halb umgestürzt war, nachdem es gegen eine Palme im Mittelstreifen geprallt war, die ebenso wie das Auto in Flammen aufging.

Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt. Ein Auto stieß von hinten mit einem anderen Auto zusammen, wodurch es sich überschlug und in Brand geriet, nachdem es gegen den Sicherheitsstreifen und die besagte Palme geprallt war.

Beamte der Ortspolizei von Vélez-Málaga und des Konsortiums der Provinzfeuerwehr, der regionalen Feuerwache sowie des medizinischen Notdienstes trafen am Ort des Geschehens ein. Auch die Guardia Civil wurde über den Notruf 112 Andalucía benachrichtigt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen sowohl im Fahrzeug als auch auf dem Mittelstreifen. Die Rettunssanitäter nahmen die Erstversorgung vor an den nur leicht verletzten Personen, über den Gesundheitszustand der ins Krankenhaus eingewiesenen 28-jährigen Frau liegen keine weiteren Informationen vor.