Frigiliana setzt auf künstliche Intelligenz zur Förderung des Tourismus

Frigiliana rühmt sich als eines der charmantesten Dörfer der Provinz. Die privilegierte Lage in den Ausläufern der Sierra Almijara und sein historischer Ortskern maurischen Ursprungs machen das Dorf zu einem touristischen Juwel. Das Viertel 'Barribarto' mit seinen gepflasterten Straßen und weiß getünchten, blumengeschmückten Häusern ist einer der von Touristen am meisten besuchten Orte.

Obwohl sich die Ortschaft in den letzten Jahrzehnten in der urbanen Physiognomie stark verändert hat, hat sie ihren typischen Charakter bewahrt, vor allem in der historischen Altstadt «Barribarto». Über 3.000 Einwohner sind in Frigiliana registriert, dazu kommen viele nicht registrierte Einwohner verschiedener Nationalitäten.

Frigiliana ist seit zehn Jahren Teil des exklusiven Netzes der «Schönsten Dörfer Spaniens»

Die Axarquía-Gemeinde, die seit 2015 Teil des exklusiven Netzwerks der 'Pueblos Más Bonitos de España' (dt. Die schönsten Dörfer Spaniens) ist, dem in Malaga sonst nur noch Genalguacil (seit 2021) und Parauta (seit 2023) angehören, empfing letztes Jahr fast eine Million Besucher. Konkret waren es 976.000 Personen über 18 Jahren mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von mehr als drei Tagen. Diese Zahl wurde vom Rathaus ermittelt, nachdem die Vereinigung «Los Pueblos Más Bonitos de España» eine Studie bei Telefónica Tech in Auftrag gegeben hatte, bei der die von den Telefongesellschaften gelieferten Informationen über die mobilen Endgeräte der Besucher der Gemeinde verwendet wurden.

Daher besteht die Herausforderung in diesem Jahr darin, die Grenze von einer Million Besuchern zu überschreiten, wie Frigilianas Bürgermeister Alejandro Herrero erklärte. Um dies zu erreichen, bedient sich die Stadtverwaltung der modernsten Technologie, der künstlichen Intelligenz. Zu diesem Zweck wurde AMALia ins Leben gerufen, eine Anwendung, die einen auf KI basierenden virtuellen Assistenten bietet, der von der Firma Rebeldía Tech aus Málaga entwickelt wurde und das touristische Erlebnis in der Gemeinde verändern soll.

Dieses innovative System ermöglicht es Einwohnern und Besuchern, über einen einfachen Kontakt, der über WhatsApp zum Adressbuch des Telefons hinzugefügt wird, auf personalisierte Empfehlungen zu Plänen, Routen, Veranstaltungen und lokalen Geschäften zuzugreifen, ohne eine zusätzliche Anwendung herunterladen zu müssen.

Der CEO von Rebeldía Tech, Noemí Carbonero, hob die Bedeutung dieser Initiative hervor. «AMALia stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Digitalisierung des lokalen Tourismus dar und verbindet Spitzentechnologie mit einem menschlichen und nachhaltigen Ansatz», so der Unternehmer aus Málaga.

«Frigiliana ist eine der ersten ländlichen Gemeinden in Spanien, die KI in den Tourismus integriert»

Mit dieser technologischen Innovation bekräftigt das Rathaus «sein Engagement für Innovation und nachhaltige Entwicklung als Grundpfeiler zur Förderung des Tourismus in der Region». Mit der Einführung von AMALia «positioniert sich Frigiliana als eine der ersten ländlichen Gemeinden in Spanien, die künstliche Intelligenz integriert, um die Aufmerksamkeit und Zufriedenheit von Touristen und Einwohnern zu verbessern», betonte das Regierungsteam im Rathaus.

Das Rathaus von Frigiliana hat «alle Besucher und Einwohner eingeladen, die Kontaktdaten von AMALia auf ihrem Telefon zu speichern, um einen personalisierten touristischen Service zu jeder Zeit und an jedem Ort zu genießen». Die WhatsApp-Nummer von AMALia lautet (0034) 613 014 757.