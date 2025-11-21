Fünf Jahre Gefängnis für Tötung eines 76-jährigen Nachbarn mit einer Eisenstange im Axarquía-Dorf Almáchar

Irene Quirante Almáchar Freitag, 21. November 2025 Teilen

Im Fall des Angriffs mit einer Eisenstange, der das Leben eines 76-jährigen Mannes in der Axarquía-Gemeinde Almáchar beendet hat, wurde endlich ein Urteil gefällt. Der Angeklagte, den ein Geschworenengericht bereits des Totschlags für schuldig befunden hatte, allerdings mit dem teilweisen mildernden Umstand der Selbstverteidigung, wird eine fünfjährige Haftstrafe antreten müssen. Laut dem Urteil, das Sur vorliegt, geht der Vorfall auf den 28. Mai 2022 zurück. An diesem Tag war der 36-jährige Angeklagte auf dem Weg zu der in Almáchar gelegenen Finca seiner Familie, als er das Fahrzeug seines Nachbarn in einem Bereich vorfand, der die Grenze zwischen den beiden Grundstücken markiert.

Der Angeklagte parkte sein Auto etwa 30 Meter von dem seines Nachbarn entfernt und ging auf den älteren Mann zu, woraufhin es zu einem Streit zwischen den beiden kam. Im Verlauf des Streits wurde der Angeklagte „unprovoziert angegriffen«, wobei das Opfer eine Eisenstange benutzte.

Wutanfall

Dies führte zu einem Kampf, der den Angeklagten aufgrund der Heftigkeit des Streits in einen Wutanfall versetzte, der sein Urteilsvermögen und seine Willenskraft beeinträchtigte. Im Verlauf des Kampfes entriss er seinem Nachbarn die Waffe. In der Absicht, sich zu verteidigen, schlug er wiederholt auf Kopf und Körper seines Nachbarn ein, der daraufhin verstarb.

Trotz der Tatsache, dass es sich um legitime Notwehr handelte, wie der Richter im Urteil feststellte, ist auch die Vorsätzlichkeit des Totschlags erwiesen, da dem Angeklagten bewusst war, dass diese Schläge den Tod des Opfers verursachen könnten, was auch geschah.

„Angesichts der Anzahl und Intensität der Schläge sowie der getroffenen Körperstelle – nämlich des Kopfes – steht außer Frage, dass dem Angeklagten durch sein Handeln die sehr hohe Wahrscheinlichkeit bewusst gewesen sein muss, den Tod des Opfers herbeizuführen«, heißt es im Urteil.

Das Urteil besagt, dass, obwohl Notwehr vorlag, da die Voraussetzungen für einen unrechtmäßigen Angriff und die Notwendigkeit der Verteidigung erfüllt waren, die Gefahr für den Angeklagten bereits gebannt war, sobald er die Eisenstange in Besitz genommen hatte. Daher wurde dies als unvollständiger Entlastungsgrund gewertet.

Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Fall eine Freiheitsstrafe von elf Jahren beantragt, die Privatklage hingegen fünfzehn Jahre. Nach Beratung der Geschworenen verhängte das Landgericht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen vorsätzlichen Totschlags, wobei die mildernden Umstände der Notwehr und der plötzlichen Provokation als gegeben galten.