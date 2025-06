Generationenübergreifene Flamenco-Tanzbegegnung in La Cala del Moral

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 11. Juni 2025 Compartir

Auf der Plaza Gloria Fuertes in La Cala del Moral findet am kommenden Samstag, 14. Juni, ab 21.30 Uhr das III. generationenübergreifende Flamenco-Tanztreffen (III Encuentro Intergeneracional de Baile Flamenco) statt. Die Veranstaltung, die vom Rathaus von Rincón de la Victoria über das Sozialamt organisiert wird, bringt etwa dreißig Teilnehmer aus den Tanzgruppen des Frauenvereins Azalea zu einem Event zusammen, das Tradition, Kunst und das Zusammenleben der Generationen vereint.

Die Stadträtin für Soziales, Belén Gutiérrez, hob «den Wert dieser Initiative hervor, die Menschen unterschiedlichen Alters in einer künstlerischen Disziplin wie dem Flamenco in einem Raum für aktive Teilnahme und kulturelle Bereicherung zusammenbringt». In dieser Ausgabe werden drei Tanzgruppen auftreten, die sich aus Jungen und Mädchen im Alter zwischen drei und 14 Jahren zusammensetzen.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hob seinerseits den Wert dieser Art von Aktivitäten hervor, die, wie er sagte, «die Beziehungen zwischen den Generationen und die soziale Entwicklung der Gemeinde fördern und gleichzeitig das körperliche und emotionale Wohlbefinden durch Kunst und Kultur unterstützen».

Bei der Veranstaltung wird auch ein Live-Auftritt der Flamenco-Gruppe von Raquel Ariza zu sehen sein. Ariza selbst und David Montero (Tanz), Vanesa Fernández (Gesang) und Martín Cerdán (Gitarre) bieten eine professionelle Show, die die Auftritte der lokalen Gruppen ergänzen wird.

Wie die Lehrerin und Tänzerin Raquel Ariza erklärte, «konzentriert sich die diesjährige Show, die etwa anderthalb Stunden dauern wird, auf Stile wie Alegrías, Bulerías, Soleá und Seguiriyas».