Von Asien nach Spanien: Die bis zu 40 Kilo schwere 'Jack Fruit' wird jetzt auch in der Axarquía angebaut

Ihr wissenschaftlicher Name ist «Artocarpus heterophyllus Lam», doch wird sie auf der ganzen Welt unterschiedlich benannt. Am weitesten verbreitet ist die Bezeichnung «Jack Fruit», aber manche nennen sie auch Saca, Jaca, Panapén oder einfach «Jack». Diese beeindruckende Frucht gilt als die größte des Planeten, da sie in den meisten tropischen Klimazonen ein Gewicht von bis zu 40 Kilo pro Stück erreichen kann. In der Axarquía-Region, die seit mehreren Jahrzehnten als Haupterzeuger von subtropischen Früchten in Südeuropa, vor allem Mangos und Avocados, gilt, wird seit einigen Jahren auch die auffällige 'Jack Fruit' angebaut. Allerdings sind die Exemplare hier nicht so groß und wiegen zwischen 15 und 20 Kilo pro Stück.

Einer der Orte, an denen Jack Fruits erfolgreich angebaut werden, ist in den Einrichtungen von La Mayora in Algarrobo, die zum Institut für subtropischen und mediterranen Gartenbau (IHSM) des Spanischen Nationalen Forschungsrats (CSIC) und der Universität Malaga (UMA) gehört. «In diesem Herbst haben wir in der Versuchsstation des IHSM, La Mayora, einige Früchte mit einem Gewicht von etwa 15 Kilo erhalten», erklärte das wissenschaftliche Zentrum kürzlich in den sozialen Netzwerken. «Diese in Ländern wie Indien, Bangladesch und Thailand sehr beliebte Pflanze hat einen intensiven Geschmack und kann sowohl grün (als Fleischimitat) als auch gereift für verschiedene Zubereitungen verwendet werden», heißt es weiter.

Jack Fruit wird vom Jackfruchtbaum, Jack, Jackfruit, Nangka oder Panapen produziert. Es handelt sich um eine Art aus der Familie der Moraceae, die in Indonesien beheimatet ist, wo die größte genetische Vielfalt existiert. Sie ist auch in Süd- und Südostasien verbreitet. Dieser Baum liefert die Nationalfrucht von Bangladesch und Indonesien. Er weist starke Ähnlichkeiten mit dem in Indonesien und Melanesien beheimateten Artocarpus altilis (Brotfruchtbaum) auf.

Die Frucht hat eine gelbe Farbe, ähnlich wie eine Mango. Ihr Saft ist leicht säuerlich und recht süß, wobei der Geschmack an eine Mischung aus Mango und Orange erinnert. Das Problem ist, dass sie durchschnittlich 20 Kilo pro Stück wiegt, was den Verkauf nicht gerade erleichtert. Aufgrund des Gewichts ist auch der Preis recht hoch. Auf den europäischen Märkten kann er bis zu zehn Euro pro Kilo erreichen. Die wichtigsten Märkte für große niederländische Exporteure sind vor allem Südeuropa und Skandinavien.

Merkmale des Baums

Was bei dieser Frucht wirklich auffällt, ist ihre Größe. Sie kann bis zu 40 Kilo wiegen und ist fast 90 Zentimeter lang und 40 Zentimeter breit. In Bangladesch gilt sie als die Nationalfrucht. Aber auch in Málaga kann man sie finden. Tatsächlich wird die seit langem an der Costa del Sol von Málaga Natural vermarktet, einem Unternehmen mit Sitz in Mercamálaga, das sich auf das Angebot der exotischsten Früchte der Welt spezialisiert hat.

Der Baum kann eine Höhe von 20 Metern erreichen. Seine Krone ist dicht und der Stamm kann bis zu vier Meter messen. Die größte Frucht der Welt siehr nicht wirklich schön aus. Sie hat eine raue Schale, ist grün und weist einige Ausstülpungen auf. Wenn sie reif ist, nimmt sie eine braune Farbe an.

Da sie viel Milchsaft enthält, ist sie klebrig und man muss beim Schneiden geschickt vorgehen, da sonst das Messer nicht schneidet

Innen gleicht die Frucht der Chirimoya in Großformat. Die vielen Segmente besitzen Kerne, die von Hand entfernt werden müssen. Da sie viel Milchsaft enthält, ist sie klebrig und man muss beim Schneiden geschickt vorgehen, da sonst das Messer nicht schneidet. In einigen Teilen der Welt wird der Milchsaft zur Herstellung von Sirup verwendet. Die Samen werden auch geröstet und wie Kastanien gegessen. Auffallend ist auch der Geruch. Wenn die Früchte reif sind, ist der Geruch nicht angenehm. Als Dessert haben sie jedoch einen sehr guten Geschmack. In Bangladesch verwendet man die sonnengetrockneten Samen und frittiert sie.

Der Baum verträgt keine Trockenheit und wächst in niedrigen und feuchten Regionen. Der 'Jack Fruit'-Baum trägt das ganze Jahr über Früchte, am meisten jedoch von Februar bis Juli. Die Jack Fruits reifen erst drei bis acht Monate nach der Blüte. Sie verfärben sich von gelb-braun zu grün. Dann werden sie braun und verderben. Im Kühlschrank können sie bis zu sechs Wochen aufbewahrt werden.

Drei Kilo schwere Mango in Triana

In der Axarquía werden auch weiterhin Mangos in Rekordgröße geerntet, im Zuge einer historischen Erntesaison mit mehr als 35.000 Tonnen, dreimal mehr als im vergangenen Jahr. Im September berichtete Sur bereits über einige Exemplare mit einem Gewicht von mehr als zwei Kilo. Im November wurden diese Rekorde mit einer drei Kilo schweren Mango übertroffen.

Das erklärt die Seite Triana Corazón de la Axarquía auf Facebook, wo mitgeteilt wurde, dass die Mango von einem Anwohner namens Ricardo geerntet wurde. «Von Ricardos Farm in Triana im Herzen der Axarquía haben wir eine überraschende Nachricht erhalten. Wir haben ein Foto von einer Mango bekommen, die mehr als drei Kilo wiegt», heißt es in der Nachricht.

«Ja, Sie haben richtig gelesen... über drei Kilo pure tropische Süße! Ein Exemplar, das einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde verdient. Im Moment können wir mit Stolz sagen, dass die größte Mango der Welt in Triana wächst. Herzlichen Glückwunsch, Ricardo, für dieses Juwel der Natur», fügten sie hinzu.

Wie diese Zeitung jedoch im September berichtete, erreichte die schwerste Mango, die von Guinness World Records zertifiziert wurde, 4.250 Gramm. Dieser Rekord wurde von einem kolumbianischen Bauernpaar in der Stadt Boyacá im Jahr 2020 aufgestellt.