Landwirte in der Axarquía erwarten dreimal so hohe Ernte wie im Vorjahr mit Riesen-Mangos

Die Axarquia-Region befindet sich mitten in der Mango-Erntezeit. Nach fast fünf Jahren der Dürre und zwei Saisons, die man vergessen kann, geht es dem Sektor dieser tropischen Frucht wieder gut in der Axarquía und an der Costa Tropical, dank der reichlichen Niederschläge in diesem Jahr. Die Ernte ist historisch, mit dreimal so viel Erträgen wie im Jahr 2024 , bis weit über 30.000 Tonnen, und könnte schließlich bis Ende November etwa 35.000 erreichen.

Als wäre es ein echter Wettbewerb, haben in den letzten Tagen zahlreiche Menschen in den sozialen Netzwerken Bilder von Mangos in Rekordgröße gepostet, die in dem Gebiet geerntet wurden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Sorten Keitt und Osteen, zwei der am häufigsten angebauten Sorten in der Axarquía.

Carlos Martín, ein Einwohner von Frigiliana, hat ein Bild einer 2.253 Gramm schweren Osteen-Mango geteilt. «Davon kann eine große Familie zu Abend essen», schrieb er auf seinem Facebook-Profil. Auf Websites wie Triana Corazón de la Axarquía oder Axarquíaplus sind Osteen-Mangos mit einem Gewicht von 1.919 Gramm zu sehen, ein enormes Gewicht für eine Sorte, deren Durchschnittsgröße zwischen 400 und 700 Gramm liegt.

Von noch größerem Kaliber sind die Früchte der Sorte Keitt, die im Durchschnitt zwischen 450 und 1.000 Gramm wiegen. So hat ein Bewohner von Vélez-Málagas Stadtteils Triana, Jose, eine Mango mit einem Gewicht von 2.823,5 Gramm geerntet - wieder ein Rekord, der andere Landwirte dazu ermutigte, auch ihre außergewöhnlich großen Mangos in den sozialen Netzwerken zu präsentieren.

Eduardo Ariza, ein pensionierter Landwirt aus Nerja, erntete ein Stück derselben Sorte mit einem Gewicht von 2.147 Gramm. Dicht gefolgt von einem anderen Landwirt aus Vélez-Málaga, David Ruiz, der eine Keitt-Mango mit einem Gewicht von 2.005 Gramm zeigte. In den Kommentaren der Fans der Seite wird unter anderem ein offizieller Wettbewerb für die schwerste Mango der Axarquia-Region angeregt.

Es ist erwähnenswert, dass die schwerste Mango, die im Guinness-Buch der Rekorde zertifiziert wurde, 4.250 Gramm erreichte. Dieser Rekord wurde von einem kolumbianischen Bauernpaar in der Stadt Boyacá im Jahr 2020 aufgestellt.