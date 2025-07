Nachbarn helfen einer Familie in Periana im Hinterland der Provinz Málaga, die nach einem Brand fast alle verloren hat

Eugenio Cabezas Periana Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr in Periana. Sara Lozano, 26, und ihr Ehemann Victoriano Núñez, 37, schliefen friedlich in einem Zimmer ihres Hauses in der Calle Circo im Zentrum des Dorfes, und in einem anderen Zimmer waren ihre beiden kleinen Kinder, Isabel, vier, und Victoriano, drei, auch schon im Bett.

Plötzlich wachte das Paar mit einem Schreck auf, als es von draußen lautes Klopfen und Rufen hörte. «Ich schaute hinaus und sah mehrere Nachbarn, die an die Tür hämmerten und uns sagten, wir sollten rausgehen, dass es im Wohnzimmer brenne, dass das Haus in Flammen stehe», sagt die junge Frau, die in Alhaurín el Grande geboren wurde, aber in Periana lebt, wo ihr Partner herkommt.

«Wir lebten erst seit acht Monaten in diesem Haus, seit letztem Dezember. Alles begann mit einer elektrischen Schalttafel, die Feuer fing. Wir haben alles verloren, was sich im Erdgeschoss, im Wohnzimmer, im Ankleidezimmer und im Wohnzimmer befand, Kleidung, Spielzeug, unsere Familiensouvenirs und sogar das Geld, das wir von unserer Arbeit in den letzten Tagen hatten», erklärt Lozano sichtlich bewegt.

So gut es ging, schnappte sich das Paar die beiden Kleinen und rannte durch den Garagenbereich aus dem Gebäude, ohne sich zu verletzen oder eine Rauchvergiftung zu erleiden. «Die Nachbarn waren diejenigen, die das Feuer löschten, sie nahmen Eimer mit Wasser, Sand, Schläuche, Feuerlöscher, einer kletterte an der Fassade hoch, um die Türen zu schließen, damit das Feuer nicht nach oben übergreifen konnte», so Victoriano Núñez.

Nachbarn helfen der Familie

Aufgrund der großen materiellen Schäden am Haus, insbesondere im Erdgeschoss, wurde die Familie in das Haus eines Nachbarn umgesiedelt, der es ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt hat, bis sie ihr eigenes Haus sanieren können. «Die Nachbarn helfen uns sehr, jeder ruft uns an, bietet uns Kleidung, Spielzeug für die Kinder, Lebensmittel, Geld - was auch immer benötigt wird», sagt Lozano.

Der Stadtrat von Periana, der von einem Zweiparteiengremium aus PSOE und IU regiert wird, hat sich ebenfalls für die Familie eingesetzt und eine Nachricht in seinen sozialen Netzwerken veröffentlicht, in der die Kontonummer und die Handynummern für Spenden angegeben sind. «Wir sind sehr dankbar, das ganze Dolf ist aufgetaucht, um zu helfen, das Rathaus, es ist sehr aufregend, wenn es die Nachbarn nicht gebe und all die Hilfe, die sie uns geben, wären wir nicht hier, wir werden nie in der Lage sein, ihnen zu danken», fügt Lozano hinzu.

Sara Lozano hat einen Schönheitssalon in Vélez-Málaga und Victoriano Núñez arbeitet als Gärtner und Wartungsarbeiter. «Zum Glück haben wir beide Arbeit und es geht uns gut, und das Wichtigste ist, dass uns und den Kindern nichts passiert ist», sagt Sara Lozano. Die Familie wartet noch auf den Sachverständigen der Versicherungsgesellschaft, die sie für das Haus beauftragt hat, um den Schaden zu schätzen.

Bezüglich der Leistung der Feuerwehr des Provinzkonsortiums sagte die junge Frau, sie war «so nervös und mit einem Angstanfall, dass ich nicht weiß, ob es 45 Minuten oder mehr als eine Stunde gedauert hat, wie einige Nachbarn sagen». «Die Feuerwache von Periena ist seit einem Jahr geschlossen, wenn sie offen gewesen wäre, hätten sie nur vier Minuten gebraucht, um unser Haus zu erreichen, und der Schaden hätte sich in grenzen gehalten, aber die Feuerwehr musste aus Vélez-Málaga kommen», fügte Lozano hinzu.