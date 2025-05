Parador in Nerja wird wegen Renovierung zwei Jahre geschlossen

Eurgenio Cabezas Nerja Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Kurz vor seinem 60. Jubiläum bereitet sich der Parador von Nerja auf seine umfassende Renovierung vor. Das Hotel, das über 98 Zimmer verfügt, ist eines der großen Aushängeschilder des Tourismus in der Stadt. Sein Bau Mitte der 1960er Jahre hatte viel mit dem touristischen Aufschwung zu tun, der im Juni 1960 durch die Öffnung der Höhle von Nerja ausgelöst wurde, die nur anderthalb Jahre zuvor entdeckt worden war.

Der 'Parador Nacional de Turismo' soll nun die größte Renovierung in seiner sechs Jahrzehnte langen Geschichte erfahren. Mit den Arbeiten soll am 1. Oktober begonnen werden, weshalb das Hotel ab diesem Zeitpunkt geschlossen wird. Die voraussichtliche Dauer der Arbeiten beträgt zwei Jahre. Dies geht aus der Buchungswebsite des staatlichen Hotels hervor, das der Kette 'Paradores de Turismo de España' angehört. Die geplanten Investitionen für die Arbeiten belaufen sich auf rund 14,5 Millionen Euro. Alle Zimmer des auf der Klippe des Burriana-Strandes gelegenen Komplexes sollen renoviert und modernisiert werden. Eine Erweiterung der Kapazität ist jedoch nicht vorgesehen. Die Arbeiten werden von der Zentralregierung mit Mitteln des Next Generation Fonds der EU und von dem öffentlichen Unternehmen mit eigenen Mitteln finanziert. Dies ist nicht die einzige Investition, die für das Parador-Netz in Málaga geplant ist, zu dem vier weitere Einrichtungen gehören. Das Projekt in Nerja ist jedoch das größte und das einzige, das eine Schließung für zwei Jahre zur Folge hat.

Weitere Investitionen

Für den Parador von Antequera sind 450.000 Euro an Investitionen vorgesehen, für Málaga Gibralfaro 676.250 Euro, für Málaga Golf in Guadalmar 1.169.239 Euro und für Ronda 1.114.927 Euro. Insgesamt werden die andalusischen Paradores rund 35 Millionen Euro erhalten. Davon entfallen 6,5 Millionen auf die Maßnahmen von Turespaña im Rahmen des Plans für Wiederaufbau und Umgestaltung der Europäischen Union, für die Erhaltung, Sanierung und Aufwertung von sechs Paradores, die als Kulturgüter (BIC) eingestuft wurden. Die verbleibenden 28,7 Millionen entsprechen den Maßnahmen, die Paradores de Turismo in seinen 16 Einrichtungen in der autonomen Gemeinschaft plant.