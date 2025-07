Pequeño Grupo gibt Benefizkonzert in Algarrobo

Bei der kleinen aber feinen Gesangsformation Pequeño Grupo aus Torrox steht ein besonderes musikalisches Ereignis kurz bevor: Am 7. April um 14 Uhr gibt die beliebte Gruppe ein Konzert im Restaurant Tapas Bar Nono an der Promenade von Algarrobo Costa (local D4). Die Inhaber des Restaurants, Susan und Nono, sind begeistert von der Idee, mit diesem Konzert die SOS-Kinderdörfer in Spanien zu unterstützen.

Das abwechslungsreiche Programm verspricht, die Gäste mit populären spanischen Liedern, Evergreens und Schlagern zu unterhalten. Die gute Stimmung ist dabei bereits garantiert, und die Besucher können sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen.

Einfach vorbeikommen, sich von der mitreißenden Atmosphäre anstecken lassen, die schöne Musik genießen und dazu noch eine großartige Initiative unterstützen! Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die SOS-Kinderdörfer in Spanien sind jedoch herzlich willkommen.