PSOE überstimmt IU: Avenida Ché Guevara in El Borge heißt künftig Rosinenstraße

Eugenio Cabezas El Borge Freitag, 21. November 2025 Teilen

In der kleinen Axarquia-Gemeinde El Borge, mit kaum tausend Einwohnern, gibt es Streit. Die PSOE-Regierungsmannschaft, mit absoluter Mehrheit, hat am Donnerstag in einer Plenarsitzung die Entfernung des Namens von Che Guevara von einer der Hauptstraßen im Stadtzentrum, der Avenida Che Guevara, genehmigt. Sie hat dies mit der Begründung getan, dass der vorgeschlagene neue Name, Avenida de la Pasa (Rosinenstraße), «dem Wunsch entspricht, den öffentlichen Raum zu entpolitisieren, um ein harmonischeres, respektvolleres und kohäsiveres Zusammenleben zu fördern».

Im Gemeinderat von El Borge gibt es nur zwei Parteien: PSOE und IU

Der Name dieser Straße wurde vor mehr als einem Vierteljahrhundert vergeben, während der ersten der vier aufeinanderfolgenden Amtszeiten von José Antonio Ponce von der IU an der Spitze des Rathauses von El Borge, zwischen 1995 und 2011. Die Linkspartei, die als einzige in der Opposition ist, hat sich sehr kritisch geäußert und ihre drei Abgeordneten haben gegen diese Änderung gestimmt.

«Es gibt kein Interesse für die Namensänderung von Seiten der Bürger. Diese Bewegung ist einzig und allein aus einer politischen Entscheidung entstanden, die vorgibt, sich als 'Entpolitisierung' darzustellen, während sie in Wirklichkeit genau das Gegenteil ist. Und hier müssen wir die Augen öffnen: Diese Art von Initiative ist nicht neu, und in Spanien ging sie fast immer von rechten Regierungen oder unter dem Druck von Vox aus», so die Linkspartei.

Für den Sprecher der Linkspartei, Pablo Rey, «ist die Streichung eines Namens, der nie zu Konflikten geführt hat, keine Entpolitisierung, sondern die Schaffung eines Problems, wo es keines gab. Die Avenida Che Guevara ist seit 25 Jahren Teil unserer täglichen Geschichte, und ihre Änderung würde nur dazu dienen, El Borge in die Liste der Entscheidungen aufzunehmen, die mehr durch parteipolitische Interessen als durch den wirklichen Willen der Bewohner motiviert sind».

«Große Kontroverse»

Der Bürgermeister von El Borge, Raúl Vallejo, erklärte gegenüber SUR, dass man beschlossen habe, die Avenida Che Guevara in Avenida La Pasa umzubenennen, «ein Name, der für alle Einwohner der Gemeinde steht, da wir eine Stadt der Rosinenbauern sind». «Er ist in der Identität, der Kultur und den produktiven Elementen unserer Gegend verwurzelt, wie z.B. dem Anbau von Trauben und der Produktion von Rosinen, die in unserer Region Tradition haben», argumentieren die Sozialisten in ihrem Antrag, der von der absoluten Mehrheit der vier PSOE-Ratsmitglieder in der Körperschaft angenommen wurde.

Für die Sozialdemokraten ist Che Guevara «eine historische Figur, die zwar in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte, aber aufgrund seiner Verbindung zu Episoden politischer Gewalt, Unterdrückung und ideologischer Polarisierung zu Spaltungen unter den Nachbarn führt». Im Gegensatz dazu «verstärkt der neue Name den lokalen Charakter, fördert das Zugehörigkeitsgefühl und beseitigt jeglichen ideologischen Ballast, der die Bürger spalten könnte».