Straßenarbeiten in Maro voraussichtlich vor dem Sommer zu Ende

Bild der Arbeiten in der Calle Cristo.

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 14. Mai 2025

Die Anfang März begonnen Sanierungsarbeiten in der Calle Cristo in Nerjas Ortsteil Maro gehen zügig voran und werden voraussichtlich noch vor dem Sommer abgeschlossen sein. Dies hat Nerjas Bürgermeister José Alberto Armijo (PP) bei einer Besichtigung der Sanierungsarbeiten am Montag erklärt.

Nachdem die unterirdischen Kanalisationsrohre bereits erneuert worden sind, konzentrieren sich die Arbeiten derzeit auf die Pflasterung der Straße und die Anlagen eines Gehsteiges. Als letzter Schritt sollen neue Straßenlaternen installiert werden. Die Arbeiten werden von der Firma Pérez Jiménez S. L. ausgeführt, die Kosten belaufen sich auf 245.715,75 Euro und werden durch den EU-Fonds NextGenerationEU finanziert.