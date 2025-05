Torrox repariert eine durch die schweren Regenfälle im Winter beschädigte Mauer an der Umgehungsstraße

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Die ergiebigen Regenfälle im Herbst und Winter haben der extremen Dürre, die die Provinz vor allem in Regionen wie der Axarquía heimsuchte, ein Ende gesetzt. Doch brachten die sintflutartigen Regenfälle auch zahlreiche Schäden an den Infrastrukturen mit sich, mit deren Behebung die öffentlichen Verwaltungen noch immer beschäftigt sind.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, und die Stadträtin für Stadtplanung, Paula Moreno, haben diese Woche den Stand der Arbeiten zur Reparatur einer Mauer an der Umgehungsstraße hinter der Schule Colina del Sol überprüft.

Es handelt sich um eine Straße, die die Regionalstraße MA-5105 mit dem Gebiet El Pontil im historischen Zentrum von Torrox verbindet, das im März von starken Unwettern betroffen war. Medina und Moreno teilten mit, dass für diese dringenden Arbeiten ein Budget von fast 50.000 Euro zur Verfügung steht und die Fertigstellung etwa einen Monat dauern wird.

Erhöhung der Sicherheit

Der Bürgermeister wies in einer Erklärung darauf hin, dass die starken Regenfälle einen Erdrutsch an einem Hang der Umgehungsstraße ausgelöst haben, der einen Teil der Straße und der Kanalisation in Mitleidenschaft zog. In Anbetracht dieser Situation und zur Erhöhung der Sicherheit hat das Rathaus «beschlossen, den Bereich bis zum Abschluss der Arbeiten für den Verkehr zu sperren», so der Ratsherr.

Arbeiten in Nerja

In Nerja wurde mit dem Wiederaufbau des Bürgersteigs und der Begrenzungsmauer neben dem Bach Miso in der Calle Filipinas begonnen, die von den starken Regenfällen betroffen waren. Ziel dieser Arbeiten ist es, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Straße wiederherzustellen und die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.

Mit dieser Aktion versucht das Rathaus von Nerja, die von den Regenfällen betroffenen Infrastrukturen wiederherzustellen und einen flüssigen und sicheren Verkehr in der Gegend zu garantieren. Die Maßnahme hat ein Budget von 32.355 Euro und ist Teil der vom Ministerium für Inneres der andalusischen Landesregierung bereitgestellten Hilfen.

Der Stadtrat für Infrastruktur, Alberto Tomé, erklärte, dass «obwohl der Schaden in Nerja nicht schwerwiegend war, interveniert werden musste, um den guten Zustand unserer Infrastrukturen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten».

1,2 Millionen Euro von der Junta in der Region Axarquia

Der stellvertretende Sekretär der Volkspartei PP von Málaga, Francisco Oblaré, hat am Dienstag die Hilfe von mehr als 1,2 Millionen Euro hervorgehoben, die die Junta de Andalucía der Axarquía zur Behebung der durch die Unwetter im Oktober und November entstandenen Schäden gewährt.

Auf einer Pressekonferenz mit dem Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, erklärte Oblaré, dass die Region unter den starken Regenfällen litt, die einen Großteil des Agrarsektors verwüsteten, und dass sie sich dank der Intervention der andalusischen Regierung «nach Verlusten in Millionenhöhe wieder erholen konnte». Er betonte, dass diese Maßnahmen dazu dienen, «die Schäden in bis zu acht vom Unwetter betroffenen Gemeinden zu beheben». Der auf Provinzebene zugewiesene Betrag übersteigt 8,3 Millionen Euro.

Alfarnate, Algarrobo, Benamocarra, Comares, Cútar, Riogordo und Vélez-Málaga erhalten laut Oblaré «eine rasche Antwort in Form von Investitionen der Junta», die damit einmal mehr ihr «Engagement für die Region» unter Beweis stellt.