Unbekannte sprengen Geldautomaten in Riogordo

Eugenio Cabezas Riogordo Freitag, 30. Mai 2025

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag in Ríogordo einen direkt neben dem Rathaus gelegenen Geldautomaten der Bank Cajamar gesprengt. Nach dem Überfall flüchteten sie in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit.

Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet, um die Umstände dieses Raubüberfalls zu klären und die mutmaßlichen Täter zu finden. Weitere Informationen über die Beute, die die Diebe erbeutet haben, wurden nicht veröffentlicht.

Die starke Explosion hat jedoch erhebliche Sachschäden am Gebäude der Bank verursacht. Es gibt keine Hinweise auf Personenschäden.