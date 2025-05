Strandduschen in Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Torrox und Algarrobo bleiben im Sommer ausgeschaltet

Duschen am Strand El Chucho in Nerja.

Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo und Torrox werden in diesem Sommer die Duschen an den Stränden nicht einschalten, sondern nur die Fußbäder. Dies ist «als Sensibilisierungsmaßnahme» gedacht, um Wasser zu sparen - trotz der erheblichen Zunahme der Reserven im Stausee La Viñuela, der mit fast 83 Millionen Kubikmetern bei 50 Prozent seiner Kapazität liegt.

Nerja könnte somit die einzige der fünf Küstenstädte der Axarquía sein, in denen in diesem Sommer alle Duschen und Fußbäder an den Stränden benutzt werden können. Die meisten sind bereits seit Ostern in Betrieb, insbesondere die für Personen eingeschränkter Mobilität. Die Entscheidung über alle Duschen in Nerja ist jedoch noch nicht gefallen.

Am Dienstag hatten sich die Bürgermeister der fünf Axarquía-Gemeinden zu einer telematischen Sitzung getroffen, um das Thema Strandduschen zu erörtern. Dabei haben die Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo und Torrox haben beschlossen, dass nur die Fußbäder aktiviert werden, obwohl die Junta de Andalucía den Verbrauch für die kommenden Monate auf 225 Liter pro Einwohner und Tag erhöht hat, gegenüber 180 Litern vor einem Jahr.

Aus dem Rathaus von Nerja erfuhr SUR, dass die endgültige Entscheidung, ob alle Duschen an den Stränden aktiviert werden, in den nächsten Wochen getroffen wird. «Das Rathaus wird in den Tagen vor dem 15. Juni, dem offiziellen Beginn der Sommersaison, eine Entscheidung über die Aktivierung der Duschen und Fußbäder treffen. Diese ist abhängig von der Wassersituation zu diesem Zeitpunkt und von den Empfehlungen der Junta de Andalucía, der zuständigen Behörde in diesem Bereich», versicherte das Rathausteam der PP in einer Erklärung.