Vermisster 14-jähriger Junge aus Rincón de la Victoria wohlbehalten aufgefunden

Der junge Marc, der 14-Jährige, der seit Montagmorgen vermisst wurrde, als der Teenager sein Zuhause verließ, um an seinem ersten Schultag an der Sekundarschule teilzunehmen, ist in gutem Zustand in Málagas Stadtteil El Palo aufgefunden worden.

Das Kind lebt mit seinen Eltern und seiner Großmutter in Rincón de la Victoria, während sein älterer Bruder, 31 Jahre alt, in Huéscar (Granada) wohnt. Die Familie stammt aus Ecuador, lebt aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Spanien, genauer gesagt in Málaga, wo Marc Ian geboren wurde.

Am Montagmorgen verabschiedete sich der Teenager von seiner Großmutter, als er wie üblich das Haus verließ. Diesmal bemerkte sie jedoch ein «seltsames» Verhalten ihres Enkels und stellte fest, dass er unter seinen Habseligkeiten ein Kissen, ein Sandwich, einen Rucksack voller Kleidung und die Säfte mit sich führte, die seine Eltern ihm für die ganze Woche gekauft hatten. Diesen Donnerstag wurde das Kind wiedergefunden, es geht ihm gut und die Suche wurde eingestellt.