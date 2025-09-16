Von einem Massengrab im Baskenland auf den Friedhof von Alfarnate: Juan Frías Martín ruht nun in seinem Dorf

Eugenio Cabezas Alfarnate Dienstag, 16. September 2025 Teilen

86 Jahre nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs (1936-39) sind noch immer Tausende von Opfern in Massengräbern und Gräben verscharrt, ohne dass ihre Nachkommen ihnen ein würdiges Begräbnis bereiten konnten. Die staatliche Gesetzgebung bietet im Rahmen des so genannten demokratischen Gedenkens Hilfe für die Bergung dieser menschlichen Überreste. Während in den letzten Wochen die sterblichen Überreste von 73 Opfern des bewaffneten Konflikts, der das Land ausbluten ließ, in Campillos geborgen wurden, wurden auch im Baskenland Exhumierungen durchgeführt. Bei einer davon stand das kleine Dorf Alfarnate in der Region Axarquia im Mittelpunkt, das kaum tausend Einwohner zählt.

Juan Frías Martín, der 1941 starb und in einem Massengrab im baskischen Gefängnis von Orduña begraben wurde, stammte ursprünglich aus dieser Ortschaft in der oberen Axarquía. Nach der Identifizierung seiner sterblichen Überreste durch die DNA seiner Nachfahren fand vor einigen Tagen auf dem Friedhof ein intimer und tief bewegender Akt statt, bei dem Juan Frías Martín geehrt und seine sterblichen Überreste beigesetzt wurden.

«Es ist ein Akt der Gerechtigkeit, Würde und Anerkennung, der dazu beiträgt, das demokratische Gedächtnis wiederzuerlangen»

An der Zeremonie nahmen die Justizministerin der baskischen Regierung, María Jesús San José, sowie die Verantwortlichen für das demokratische Gedenken in der Koalitionsregierung von PNV und PSE-EE teil, die die sterblichen Überreste an die Nachkommen von Juan Frías Martín übergaben.

«Dieser Moment ist ein Akt der Gerechtigkeit, der Würde und der Anerkennung, der dazu beiträgt, die Erinnerung an die Opfer der Repression wiederherzustellen und das Engagement für die demokratischen Werte und das Zusammenleben lebendig zu halten», erklärte das PSOE-Regierungsteam in Alfarnate in einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung.

Mann hatte fünf Kinder

«Mit Gesten wie dieser machen wir Fortschritte bei der Wiederherstellung des Andenkens an so viele Menschen, die es wie unser Nachbar verdienen, dass man sich ihrer mit Respekt und Dankbarkeit erinnert», fügten sie hinzu. Juan Frías Martín war verheiratet und hatte fünf Kinder, von denen zwei überlebten. Dank der von den Kindern im Juni gespendeten DNA-Probe konnte der Prozess der Identifizierung aufgrund des Verwandtschaftsgrads schnell abgeschlossen werden.

Mit dieser neuen Identifizierung sind nun 18 Opfer des Zentralgefängnisses von Orduña genetisch identifiziert und ihren jeweiligen Familien übergeben worden, von den insgesamt 93 Personen, die seit 2014 von diesem Friedhof geborgen wurden. Das Institut für Erinnerung, Koexistenz und Menschenrechte (Gogora) des Baskenlandes arbeitet weiter an der genetischen Identifizierung der übrigen 75 Personen. Juan Frías Martín, Landwirt in seinem Heimatort Alfarnate, wurde der «Unterstützung der Rebellion» beschuldigt und im Mai 1937 von einem Kriegsrat zu zwölf Jahren und einem Tag Gefängnis verurteilt.

Im November 1939 kam er aus dem Provinzgefängnis von Málaga in das Zentralgefängnis von Orduña

Im November 1939 kam er aus dem Provinzgefängnis von Málaga in das Zentralgefängnis von Orduña. Er starb in Orduña am 31. März 1941 im Alter von 39 Jahren. Um die Identifizierungsarbeit fortzusetzen, hat Gogora an die Angehörigen der Vermissten appelliert, sich an dieses Institut zu wenden.

Damit eine genetische Identifizierung möglich ist, müssen DNA-Proben von Nachkommen der Verstorbenen mit Proben aus den Knochenresten verglichen werden. Diese Proben ermöglichen es, die DNA-Bank von Gogora zu erweitern und die Wahrscheinlichkeit einer Identifizierung zu erhöhen, «da es oft notwendig ist, mehr als eine Probe eines lebenden Verwandten zur Verfügung zu stellen, um die Identifizierung abzuschließen», teilte die baskische Einrichtung in einer Erklärung mit.