Freiwillige schockiert bei der Exhumierung des Massengrabs aus dem Spanischen Bürgerkrieg von Campillos

Die erste Phase der Exhumierung auf dem Gemeindefriedhof von Campillos hat nicht nur eine historische Bilanz mit 73 geborgenen Leichen hinterlassen, sondern auch tiefe Spuren bei denjenigen hinterlassen, die als Freiwillige daran beteiligt waren. Junge Studenten, vor allem von der Universität Málaga, schlossen sich dem technischen Team während der wochenlangen Hitze an, um das erste der beiden gefundenen Gräber auszuheben. Unter ihnen Irene Ciudad, die zugibt, dass das Ausmaß der Bestattungen sie am meisten beeindruckt hat. «Ich war schockiert, als ich sah, dass 20 Leichen übereinander aufgestapelt waren und einer von ihnen die Hände auf dem Rücken gefesselt hatte», fasst sie zusammen.

Der erste Kontakt mit dem Grab wurde von den Freiwilligen auf unterschiedliche Weise aufgenommen. Guillermo Gutiérrez gesteht, dass der erste Schock so groß war, dass er kaum denken konnte. «Am Anfang denkt man an nichts, denn wenn man es tut, ist es zu schwer», gibt er zu. Im Laufe der Tage zwang ihn die Routine der archäologischen Arbeit dazu, sich zu konzentrieren, obwohl bestimmte Bilder für immer eingeprägt blieben. Wie der Körper einer gut erhaltenen Frau, die sich ihm für immer eingeprägt hat.

Sowohl Irene Ciudad als auch Guillermo Guiterrez sind sich einig, dass die Ausgrabungsarbeiten ihre Sichtweise auf die Welt verändert hat. Die Jurastudentin Irene Ciudad gibt zu, dass sie sich zunächst fehl am Platz fühlte: «Ich war sehr schockiert, weil ich keinen Bezug zur Archäologie hatte. Ich hatte davor Respekt, aber nach ein paar Stunden war ich so sehr darauf konzentriert, es gut zu machen, dass das Gefühl der Überforderung allmählich verblasste. Guilermo, der noch nie an einer Ausgrabung teilgenommen hatte, sagt, dass das Schockierendste das Auftauchen von persönlichen Gegenständen der Opfer war, unter denen er Schlüssel, einen Anhänger oder einige Münzen fand, was in den Augen des jungen Mannes dazu führte, dass »die Leichen plötzlich aufhörten, Knochen zu sein und wieder zu Menschen wurden«.

Beide sagen, dass es neben den sterblichen Überresten der Kontakt mit den Angehörigen war, der ihrer Arbeit die größte Bedeutung verlieh. «Wenn jemand erzählt, dass seine Großeltern oder Eltern dort liegen, ist es unmöglich, das nicht zu spüren», erinnert sich die Freiwillige, die besonders bewegt war, als sie einem Mann zuhörte, der sein ganzes Leben lang die Öffnung des Grabes gefordert hatte: «Als er kam und uns seine Geschichte erzählte, brach ich zusammen». Der Jurastudent, der keinen direkten Kontakt zu den Nachkommen hatte, unterstreicht dennoch den sozialen Wert dieser Art von Intervention: «Es ist wichtig für die Angehörigen, aber auch für das demokratische Gedächtnis, denn diese Menschen haben ihr Leben gegeben, um ihre Ideen zu verteidigen».

Auch das persönliche Lernen war eine Konstante. Irene Ciudad sagt, dass die Teilnahme an der Exhumierung ihr geholfen hat, ihre Angst vor dem Tod zu verlieren. «Ich war immer beeindruckt von Friedhöfen, aber nach diesen Wochen habe ich gesehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Wir alle landen dort, und das hat mir geholfen, das Tabu zu überwinden. Ruíz seinerseits räumt ein, dass die Erfahrung ihn dazu gebracht hat, über die Leichtigkeit nachzudenken, mit der man heute manchmal über Politik spricht: »Sie starben durch den wirklichen Faschismus. Das hier ist anders als nur in Büchern davon zu lesen.

Technisches Gleichgewicht

Die Aussagen der Freiwilligen werden durch die fachliche Einschätzung der für die Intervention Verantwortlichen ergänzt. María José Berlanga, Professorin an der Universität von Málaga und Koordinatorin des Projekts, betont, dass die Arbeit «sehr speziell und intensiv» gewesen sei, vor allem wegen des Kontakts mit den Familien. Der Leiter der Ausgrabung, Andrés Fernández Martín, erklärt, dass im ersten Grab noch etwa zwanzig Leichen zu bergen sind, womit sich die Zahl der Leichen allein in diesem Bereich auf fast hundert belaufen wird. Wenn das zweite Grab, das noch intakt ist, symmetrisch ist, könnte die Zahl der Opfer sogar weit über 150 liegen und 200 erreichen.

Der Historikerin Encarnación Barranquero zufolge sind diese Opfer keine Anhänger Francos, sondern Menschen, die nach dem Einmarsch von dessen Truppen im September 1936 unterdrückt wurden. Obwohl die Identifizierung noch im Gange ist, handelte es sich hauptsächlich um Zivilisten (Milizionäre, Gewerkschafter oder Angehörige republikanischer Beamter), die wegen ihrer Militanz oder einfach aufgrund ihrer Verwandtschaft hingerichtet wurden. «Man kann nicht sagen, dass sie Kämpfer waren, sie waren Opfer des Franquismus», sagt er.

Die Untersuchung hat es auch ermöglicht, bis zu fünf Bestattungsgruppen zu unterscheiden, die verschiedenen Hinrichtungstagen entsprechen, was eine genaue Chronologie in Verbindung mit historischen Dokumenten ermöglicht. Auffallend ist auch der Anteil der exhumierten Frauen, der mit über 20 % deutlich über dem Durchschnitt Andalusiens und Spaniens liegt. Unter den Überresten wurden auch persönliche Gegenstände wie Ohrringe oder Geschirr gefunden, was die Hypothese untermauert, dass viele von ihnen zusammen mit den Männern in ihren Familien von neuen Franco-Regime unterdrückt wurden.

Parallel zu den Ausgrabungen wurden sowohl von den Opfern als auch von den Familienangehörigen DNA-Proben entnommen. Diese Tests werden an das Speziallabor der Universität Granada geschickt, das für die Zusammenstellung der Ergebnisse zuständig ist, um die Identifizierung zu erleichtern. Laut Fernández erhöht die hohe Beteiligung der Nachkommen an diesem Prozess die Möglichkeiten der Namensgebung der geborgenen Leichen. «Dies gibt uns mehr Möglichkeiten, Antworten zu geben und Wunden zu schließen, die seit fast 90 Jahren offen sind», fügt er hinzu.

Die zweite Phase der Arbeiten ist für 2026 geplant und wird sich auf das Parallelgrab konzentrieren, nach einem ähnlichen Schema wie in diesem Jahr: zweieinhalb Monate Ausgrabung, ein Budget von rund 30.000 Euro und die Teilnahme von Studenten der Universität von Málaga. Für Berlanga ist die Beibehaltung der pädagogischen Komponente von grundlegender Bedeutung: «Die Studenten lernen nicht nur forensische Archäologie, sondern werden sich auch der Geschichte bewusst und verstehen den Wert von Würde und Wiedergutmachung».