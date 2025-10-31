Sur Deutsche

Halloween

Halloween steht vor der Tür - Zahlreiche Gemeinden der Provinz Málaga haben Aktivitäten geplant für die Nacht des Grauens

Rathäuser vieler Städte und Dörfer haben Programme mit Aktivitäten zusammengestellt, sowohl in der Provinzhauptstadt als auch in den Küstenorten und in den Gemeinden im Hinterland

SDA

Málaga

Freitag, 31. Oktober 2025

Halloween steht vor der Tür. Heute Nacht ist die Auswahl an gruseligen Aktivitäten groß, sowohl in der Stadt Málaga als auch in den Küstenorten der Provinz und den Gemeinden im Landesinnern. In den folgenden Artikeln geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Halloween-Feiern der Provinz Málaga.

