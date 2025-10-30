Halloween verwandelt die Küstenstädte der Provinz Málaga wieder in einen thematischen Gruselpark

Die Malagueños lassen bei den Verkleidungen ihrer Fantasie freien Lauf.

Donnerstag, 30. Oktober 2025

Am Abend des 31. Oktober beginnen sich die Straßen mit Zombies, Hexen, diabolischen Clowns, sadistischen Krankenschwestern, blutrünstigen Vampiren und anderen unheilvollen Gestalten zu füllen. Schon längst hat Halloween alle lokalen Allerheiligenbräuche verdrängt und sich zum absoluten Protagonisten erhoben. So schließen sich auch die meisten Gemeinden diesem Trend an und veranstalten thematische Feste. In Nerjas Stadtteil Maro wird am 31. Oktober ab 17 Uhr Maroween mit Workshops, Konzerten und Tanz gefeiert.

Torrox feiert am 31. Oktober ab 17 Uhr Feste auf der Plaza de la Constitución (Pueblo) und am, Paseo Marítimo (El Morche).

In Vélez-Málaga wird in allen Stadtteilen Halloween gefeiert. In Caleta wird ab 17 Uhr ein Kinderfest gefeiert und ab 22 Uhr startet die Party für Erwachsene.

In Fuengirola verwandelt sich das städtische Museum in ein Horrorszenarium.

In Mijas verteilt sich das Fest auf die Stadtteile: ab 16 Uhr auf der Plaza Virgen de la Peña (Pueblo), ab 17 Uhr im Parque de la Butibamba (La Cala) und ab 17.30 Uhr auf dem Feria-Gelände von Las Lagunas. In allen werden Gruseltunnel, Auftritte und Workshops geboten.

In Marbella wird im Paseo de la Alameda und im Parque de la Represa Halloween gefeiert, während in der Avenida Nabeul ein Verkleidungswettbewerb ausgetragen wird.

In Estepona findet von 19 bis 24 Uhr ein Halloween-Fest in der Caseta Municipal des Feria-Geländes statt.

Die ausführlichen Programme sind auf den Websites und den sozialen Netzwerken der Gemeinden zu finden.