Stadt Málaga feiert Halloween mit Aktivitäten in allen Bezirken

Kostümwettbewerbe, Geisterhäuser für Kinder und Erwachsene, gruselige Schminkworkshops, Bastelangebote, Schnitzeljagden und Shows sind nur einige der Aktivitäten, die in der Nacht vom 31. Oktober in den verschiedenen Stadtvierteln von Málaga angeboten werden. Dies sind die geplanten Feierlichkeiten.

Stadtbezirk Innenstadt

Die Innenstadt beteiligt sich an der von der Nachbarschaftsvereinigung Colina Toquero organisierten Veranstaltung, die Workshops, Kostümwettbewerbe, Schminkworkshops und eine Parade des Schreckens vorsieht. Die Aktivitäten finden von 21 bis 23 Uhr statt.

Stadtbezirk Ost

Der Bezirksrat Ost veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein El Palo erneut die Halloween-Nacht „Terror im Osten« in den Alberto-Suárez-Gärten „Pipi« und im Auditorium Curro Román in Playa Virginia. Von 18 bis 22 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder, darunter Kostümwettbewerbe, eine Zaubershow, eine Mini-Halloween-Disco, verschiedene Workshops und gruseliges Kinderschminken. Neu in diesem Jahr sind eine Schnitzeljagd zum Thema Horror und eine Zombie-Nerf-Schlacht. Anschließend verwandelt sich der Playa-Virginia-Park von 19:30 bis 23:30 Uhr in ein riesiges Spukhaus (empfohlen ab 16 Jahren).

Stadtbezirk Ciudad Jardín

Der Parque de la Alegría ist auch dieses Jahr wieder Schauplatz der Halloween-Party, die vom Bezirksrat von Ciudad Jardín organisiert wird. Von 21 Uhr bis Mitternacht gibt es Aktivitäten und Workshops für alle Altersgruppen. Dieses Jahr stehen eine Schatzsuche und Kinderspiele auf dem Programm. Außerdem werden themenbezogene Workshops zu Kinderschminken, Ballonmodellieren, temporären Tattoos und Frisuren angeboten. Ein Kostümwettbewerb rundet das Angebot ab, begleitet von Aufführungen und gruseligen Geschichten.

Stadtbezirk Bailén-Miraflores

Der Bezirk Bailén-Miraflores feiert auch dieses Jahr wieder Halloween auf dem Platz Monseñor-Bocanegra mit verschiedenen Aktivitäten, insbesondere für Kinder. Dazu gehören ein Spukhaus, Workshops, die Show „Zirkus des Schreckens« und eine Fotobox von 17:30 bis 20:30 Uhr. Zusätzlich gibt es verschiedene Aufführungen und einen Kostümwettbewerb für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Anmeldungen sind auf dem Platz möglich. Bewertet werden Originalität und die Verwendung nachhaltiger Materialien. Der Gewinner darf den Knopf drücken, um die Weihnachtsbeleuchtung des Bezirks einzuschalten.

Stadtbezirk Cruz del Humilladero

Dieser Bezirk veranstaltet die „Nacht der Hexen«. Ab 18:30 Uhr können Besucher im Park San Rafael eine Fotobox, eine Glitzerbar und eine Schminkstation nutzen. Außerdem gibt es ein über 100 Meter langes Spukhaus, ab 19 Uhr eine Kindershow und um 20 Uhr eine Zaubershow mit Illusionen, Musikspielen und Mitmachaktionen.

Straße de Cádiz

Im Huelin Park findet von 18 bis 23 Uhr eine Halloween-Party mit Aktivitäten für alle Altersgruppen statt. Das diesjährige Motto lautet „Die Addams Family«. Es gibt zwei Spukhäuser – eines für Kinder und eines für Erwachsene – sowie Unterhaltung mit kostümierten Schauspielern. Eine digitale Fotobox steht ebenfalls zur Verfügung. Der Bezirk arbeitet in diesem Jahr mit dem Nachbarschaftsverein Parque del Mar zusammen, der mit einem Umzug und einem Kostümwettbewerb teilnimmt.

Churriana

Die „Nacht des Schreckens« in Churriana feiert dieses Jahr ihre zehnte Auflage. Diese etablierte Veranstaltung im jährlichen Programm des Bezirks lebt vom Engagement der Anwohner und lokalen Gruppen, die sie durch ihre Zusammenarbeit ermöglichen. Wie in den Vorjahren verwandeln sich die Straßen des Viertels Las Pedrizas in schaurige Open-Air-Kulissen. Besucher können sich unter anderem auf Attraktionen wie den Hexenkessel, den Gruselmarkt und die verfluchte Fauna freuen. All dies findet vor thematisch gestalteten Fassaden und mit virtuellen Projektionen statt, die von 19 Uhr bis Mitternacht eine schaurig-schöne Nachtkulisse schaffen. Neu in diesem Jahr ist der Workshop „Eine monströse Party« in der Stadtbibliothek José Moreno Villa. Er findet in zwei Durchgängen statt: von 17 bis 18 Uhr und von 18 bis 19 Uhr für Kinder von 5 bis 12 Jahren (begrenzte Teilnehmerzahl). Eine vorherige Anmeldung in der Bibliothek ist erforderlich.

Campanillas

In Campanillas hat der Bezirksrat ein Veranstaltungsprogramm vorbereitet, das um 18 Uhr im Kulturzentrum Antonio Beltrán Lucena mit Aktivitäten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen beginnt und aus einer Horrorshow, einem Fototermin und Workshops für neurodiverse Menschen besteht. Ebenfalls um 18 Uhr startet ein Umzug von der Grundschule Francisco Quevedo zum Kulturzentrum Antonio Beltrán Lucena. Die Teilnehmer können an einer Verlosung mit verschiedenen Preisen teilnehmen, die um 19 Uhr stattfindet. Von 19 bis 20 Uhr werden themenbezogene Workshops angeboten.

Puerto de la Torre

Der Park Enrique-Luque-Núñez, verwandelt sich ab 20 Uhr wieder in ein 170 Quadratmeter großes Gruselhaus mit einem Rundgang durch fünf Themenbereiche und liebevoll gestalteten Kulissen. Neben diesem Spukhaus erwarten die Besucher Kinderaktivitäten, gruselige Workshops, ein lebendiger Friedhof und eine Fotobox. Außerdem findet ein Kostüm- und Schmink-Wettbewerb statt, bei dem alle Teilnehmer ihre kreativsten und schaurigsten Outfits präsentieren können.

Teatinos-Universität

Der Bezirksrat unterstützt die Halloween-Feierlichkeiten des Nachbarschaftsvereins Teatinos-Ciudad de la Justicia. Geboten werden Unterhaltung, eine Zaubershow und ein Kostümwettbewerb in der Pirandello-Straße von 18 bis 23 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Platz zwischen der Avenida Gregorio Prieto und der Franz-Kafka-Straße statt. Auch der Nachbarschaftsverein Hanuca organisiert verschiedene Aktivitäten für Kinder, darunter Kinderschminken, Spiele, einen Kostümwettbewerb, Musik und Unterhaltung in der La-Sonata-Straße von 14 bis 2 Uhr. Ebenfalls in diesem Bezirk veranstaltet der Nachbarschaftsverein Cortijo Alto am 1. November ein Spukhaus in seinem Vereinsheim (Quasimodo-Straße 21) von 19 bis 24 Uhr.

MEHR FESTE

Digitales Zentrum

Das Nationale Zentrum für digitale Inhalte in Tabacalera veranstaltet eine neue Ausgabe des Poloween Horror Festes – einen Tag, an dem Horror, Fantasy und Innovation zusammenkommen, um Halloween mit digitaler Kreativität zu feiern. Die Veranstaltung bringt Kreative, Pädagogen und Fans des Genres zusammen und bietet ein Programm mit Vorträgen, interaktiven Erlebnissen und Filmvorführungen rund um Horrorfilme, -literatur und -videospiele. Zu den Aktivitäten gehören Live-Aufnahmen der Podcasts „Choquejuergas« und „Rancho Drácula«, des Herausgebers von „Amor de Madre« sowie eine Podiumsdiskussion mit dem Team von Fancine – dem Fantastischen Filmfestival der Universität Málaga, im Rahmen derer auch mehrere in der Stadt produzierte Horror-Kurzfilme gezeigt werden. Darüber hinaus können die Besucher an einer interaktiven Schnitzeljagd teilnehmen und Horror-Videospiele in einem Demobereich ausprobieren. Das Digitale Zentrum verwandelt sich so in ein wahres Labor für Angst, Kultur und Technologie. Interessierte können sich kostenlos über die Website polodigital.eu für die Aktivitäten anmelden.