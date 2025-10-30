Halloween-Feierlichkeiten in den Städten und Dörfern im Hinterland der Provinz Málaga

Julio J. Portabales Málaga Donnerstag, 30. Oktober 2025 Teilen

Cártama

Die Halloween-Nacht wird mit einer lebhaften Parade und einer Neuauflage des beliebten House of Horror gefeiert, dessen Eintrittspreis (2 Euro als Spende) für die Zusammenarbeit mit dem Verband der Jugendkorrespondenten verwendet wird. Außerdem werden in der Sierra de Gibralgalia themenbezogene Workshops organisiert und die Bibliothek von Cártama hat verschiedene Aktivitäten für alle Altersgruppen vorbereitet.

Alhaurín el Grande

Die Halloween-Party findet am 31. Oktober ab 16 Uhr in der Umgebung der Stadtbibliothek statt. Der Verein Juvenalh, in Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung der Stadtverwaltung, unter der Leitung von Ana Belén Ordóñez, wiederholt das erfolgreiche Format von 2024 mit dem Weg des Schreckens, der im Untergeschoss der Bibliothek installiert wird. Diese Strecke, die jedes Jahr mit neuen Gruselgeschichten und Kulissen erneuert wird, wird Shows für verschiedene Altersgruppen bieten. Der symbolische Eintritt beträgt 2 Euro, die an den organisierenden Verein gespendet werden. Darüber hinaus wird es im Freien Unterhaltung und Aktivitäten geben, um den gruseligsten Abend des Jahres zu genießen.

Alora

Die Halloween-Party für Kinder findet am 31. Oktober von 17 bis 20 Uhr auf dem Mirador Plaza de la Legión statt. Auf dem Programm stehen eine Aufführung der Tanzschule Mónica Morales, ein Wettbewerb um das beste Kostüm und verschiedene Unterhaltungsangebote für Kinder, die von der Asociación Cultural Belén Viviente de Álora, dem Veranstalter der Veranstaltung, organisiert werden. Für die Kleinsten gibt es außerdem den «Kleinen Tunnel des Schreckens», dessen symbolischer Eintritt 1 Euro beträgt. Pizarra Pizarra wird ebenfalls am 31. Oktober ab 19.30 Uhr eine gruselige Nacht erleben, mit dem schaurigsten Umzug der Gemeinde. Dem Fest gehen auch Aktivitäten in den Stadtvierteln voraus: Am 30. Oktober findet in Zalea um 16 Uhr im Park Recinto Ferial eine Halloween-Party statt, in Cerralba um 17.30 Uhr im Gemeindehaus ein Kinderfest. Die Veranstaltung wird von der Abteilung für Stadtplanung, Feste und Traditionen der Stadtverwaltung von Pizarra in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen wie Amigos de la Fiesta und La Carpa de las Estrellas organisiert.

Ronda

In Ronda gibt es Aktivitäten für alle Altersgruppen, voller Grusel, Spaß und Halloween-Stimmung. Der Tag beginnt mit der Halloween-Parade, die um 17 Uhr an der Avenida Martínez Astein startet und bis zur Plaza del Socorro führt, wo drei Stunden lang Schminkworkshops für Kinder, das Basteln von Monstern und andere kostenlose Aktivitäten stattfinden. Ab 19.30 Uhr können die Mutigsten den Horror-Weg «El Laberinto de la Perdición» betreten, der im Kloster Santo Domingo eingerichtet wurde und bis Mitternacht geöffnet ist. Der Eintritt beträgt 2 Euro zugunsten des Roten Kreuzes in Ronda. Von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr bei Cruz Roja (C/ Jerez, 56) oder am selben Tag an der Kasse des Klosters erhältlich. Karten können auch unter der Telefonnummer 951 571 416 reserviert werden.

Alora

Ein Weg des Schreckens in der Burg wird der Höhepunkt der Halloween-Feierlichkeiten in Álora sein. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro. Die erste Vorstellung findet von 19.30 bis 21.30 Uhr statt, die zweite von 22.15 bis 24 Uhr. Außerdem gibt es ab 17 Uhr ein Kinderfest am Aussichtspunkt auf der Plaza de La Legion und im Museum die Ausstellung «Mexikanischer Altar der Toten».

Ardales

Ardales hat ein Programm für die ganze Familie zusammengestellt. Der Tag beginnt um 18 Uhr mit einem von der AMPA María Mendoza organisierten Imbiss, gefolgt von einer abendfüllenden Halloween-Show von 19 bis 23 Uhr. Ab 23 Uhr findet die große Halloween-Party für Jugendliche statt, die mit Musik und festlicher Atmosphäre für Stimmung sorgen wird. Alle Aktivitäten finden im Recinto Ferial statt.

Teba Teba feiert am 31. Oktober, auf der Plaza de la Constitución einen schaurig-schönen Abend mit einem umfangreichen Programm für die ganze Familie. Der Tag beginnt um 17.30 Uhr mit einem Imbiss mit Kuchen und Schokolade sowie Süßigkeiten für die Kleinen. Um 18 Uhr findet eine furchterregende Parade statt, und um 19 Uhr folgen die Tänze der Mädchen der Gruppe der Multisport-Aktivitäten. Die Veranstaltung findet ihren Höhepunkt um 20.30 Uhr mit dem erwarteten Haus des Schreckens, das in der Casa de la Cultura aufgebaut wird. Sowohl der Imbiss als auch das Haus des Grauens werden von den ESO-Schülern des 4. Jahrgangs der I.E.S. Itaba organisiert, um Geld für ihre Jahresreise zu sammeln.

Alameda

Alameda veranstaltet am Freitag ab 19.30 Uhr im Parque de la Constitución das Halloween-Gymkhana für Kinder. Die Aktivität, die sich an Kinder zwischen 3 und 12 Jahren richtet, verspricht einen schaurig-schönen Abend voller Spiele, Herausforderungen und Überraschungen. Die Gruppen bestehen aus sechs Kindern und mindestens einer erwachsenen Begleitperson, sodass ein sicheres Erlebnis garantiert ist. Die Anmeldung ist vom 23. bis 30. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Museo del Campo möglich.

Casabermeja

Am 31. Oktober wird ab 19 Uhr ein umfangreiches Halloween-Programm für alle Altersgruppen geboten. Die Veranstaltung umfasst Umzüge, Spiele, Grusel, Musik und viele Überraschungen in einer festlichen und familiären Atmosphäre. Die Parade beginnt an der Banda de Música und endet auf der Plaza Primero de Mayo, wo die Feierlichkeiten mit weiteren Aktivitäten und Unterhaltungsangeboten fortgesetzt werden. Das Rathaus von Humilladero bereitet Aktivitäten vor, die man mit Familie und Freunden genießen kann. Der Tag beginnt um 16.30 Uhr mit der Halloween-Party im Stadtteil Los Carvajales und wird um 18 Uhr mit der großen Halloween-Parade durch die Straßen der Gemeinde fortgesetzt.

Mollina

In Mollina findet die Halloween-Party von 16 bis 20 Uhr auf der Plaza de la Constitución statt. Der Nachmittag wird voller Spaß sein, mit Hüpfburgen, einem mechanischen Stier, einem gruseligen Schmink-Workshop und einer originellen «Zombie-Jäger-Aktivität» mit Nerf-Guns. Darüber hinaus erhalten alle Kinder ein Halloween-Geschenk.

Archidona

Archidona wird ein Halloween voller Aktivitäten für alle Altersgruppen erleben, mit mehreren Veranstaltungen. Am 30. Oktober, können Jugendliche ab 12 Jahren am Escape Room «The Myths of Cthulhu» teilnehmen, einer Aktivität der Jugendabteilung. Anmeldungen können im El Silo oder unter der Telefonnummer 655 646 775 vorgenommen werden, bis alle Plätze vergeben sind. Am 31. Oktober, findet in Archidona die Halloween-Parade statt, die um 19.30 Uhr vor dem Silo beginnt. Alle Kinder sind eingeladen, sich zu verkleiden. Am Ende werden Süßigkeiten und Zaubertrank verteilt.

Cuevas Bajas

Cuevas Bajas feiert die Halloween-Nacht im städtischen Schwimmbad mit einem Programm voller Spaß und Grusel für alle Altersgruppen. Der Nachmittag beginnt mit einem Workshop zum Basteln von Süßigkeitenkörben, von 15 bis 16.30 Uhr für Kinder von 3 bis 6 Jahren und von 16.30 bis 18 Uhr für die 7- bis 12-Jährigen. Ab 19 Uhr öffnet dann der Weg des Terrors seine Pforten, mit einer Kindervorstellung bis 20.00 Uhr, gefolgt von einer Vorstellung für Erwachsene. Anmeldungen können im Rathaus vorgenommen werden.

Guaro

Die diesjährige Auflage des Pasaje del Terror La Clínica, organisiert von Málaga Terror Experience wird Bürger und Besucher wieder begeistern. Die Veranstaltung findet am Freitag im Antiguo Cuartel de Guaro (Avenida Andalucía, 53) statt. Die Führungen haben unterschiedliche Schreckensgrade: 'Médico de Familia' (Familienarzt), um 19 Uhr für Kinder unter 12 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen. Die Führung um 20.30 Uhr ist nicht empfohlen für Kinder unter 12 Jahren und für die Mutigsten beginnt die Führung um 22.30 Uhr, nur für über 18-Jährige. Die Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich: 1 Euro für «Family Doctor» und «General Admission» und 5 Euro für «Extreme Admission», mit begrenzter Kapazität.

Monda

Monda feiert am 31. Oktober, ab 17 Uhr einen Abend voller Schrecken und Spaß mit dem Weg des Terrors, einem von der Stadtverwaltung Monda und Munda Futura organisierten Erlebnis voller Panik, Geheimnissen und Spaß. Die Veranstaltung findet im städtischen Auditorium statt und ist für alle Altersgruppen geeignet. Die Anmeldung ist vom 15. bis 28. Oktober in der Stadtbibliothek möglich, und es können Gruppen von bis zu acht Personen teilnehmen.