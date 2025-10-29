«Sommer Sonne Torrox»: Wolfgang Gerth hat seinem Urlaubsort ein Lied gewidmet
Der in Torrox lebende Deutsche, der auch als DJ Lobo auftritt, hat vor wenigen Tagen sein neues Stück präsentiert
SDA
Torrox
Mittwoch, 29. Oktober 2025
Der in Deutschland lebende Wolfgang Gerth (oder besser gesagt sein Alter Ego DJ Lobo) hat vor wenigen Tagen in Torrox den zweiten Song präsentirt, den er Torrox Costa gewidmet hat. „Sommer Sonne Torrox« (Sol de verano) ist der Titel des neuen Songs, der Torrox Costa gewidmet ist und bereits auf Deutsch und Spanisch in den sozialen Netzwerken von Wolfgang Gerth zu hören ist.
Es ist nicht das einzige Musikstück, das DJ Lobo Torrox gewidmet hat, denn zuvor veröffentlichte er „Torrox Costa Chillout y Diversión» auf Deutsch, Englisch und Spanisch und arbeitet derzeit an einem dritten Stück mit dem Titel „Torrox Costa is the hit», dessen deutsche Version bereits fertig ist. Die spanische und englische Version des letzteren Titels werden in Kürze, wie auch die vorherigen, auf Spotify, Amazon, YouTube, iTunes, Apple Music oder TikTok verfügbar sein, wie Wolfgang Gerth ankündigte.
In seinem neuen Stück «Sommer Sonne Torrox» reimt DJ Lobo lustige Verse über Torrox. Allem voran der Refrain: «Torrox Costa, hier ist es prima, gute Laune, bestes Klima, die Wellen tanzen, der Sand ist weich, kein Tag fühlt sich gleich», der sich zu einem wahren Ohrwurm entwickeln könnte.