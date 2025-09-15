Opposition übt Kritik an den Kosten für das Flugfestival von Torre del Mar

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 15. September 2025 Teilen

Rund 200.000 Euro oder zwei Millionen Euro. Zwischen diesen beiden Zahlen, die eine große Differenz aufweisen, ist der jüngste politische Streit zwischen dem Zweiparteien-Regierungsteam im Rathaus von Vélez-Málaga, PP und GIPMTM, und der wichtigsten Oppositionspartei, Andalucía por Sí, entfacht. Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen die Kosten für das Flugfestival in Torre del Mar, das am 7. September mit großem Erfolg seine zehnte Auflage feierte.

Die Zweiparteienregierung legte Dokumente vor, in denen sie angibt, dass sich die Kosten für die Ausgabe 2024 in der Größenordnung des ersten Betrags bewegten, während der Chef der Partei Andalucía por Sí, José Pino, seit Monaten behauptet, dass die «wahren» Kosten mehr als zwei Millionen Euro betragen. «Das wurde mir von Beamten des Rathauses gesagt», rechtfertigte er sich. Die hitzige Debatte wurde in den letzten Plenarsitzungen wiederholt und hat zu einem Schlagabtausch zwischen GIPMTM und Andalucía por Sí in den sozialen Netzwerden geführt.

Der stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, führte, «eine Transparenzübung durch, um den Stadtrat von Andalucía por Sí bloßzustellen, der über die Kosten gelogen und wiederholt behauptet hatte, sie lägen bei zwei Millionen Euro». Pérez Atencia versicherte, dass es sich um eine «sehr wichtige Angelegenheit für uns handelt, damit die Gemeinde im Sinne der Transparenz alle Details über das Flugfestival von Torre del Mar erfahren kann».

Atencia erklärte, er habe «auf dem Verwaltungsweg alle Ausgaben für das Flugfestival 2024 angefordert, das laut Pino zwei Millionen Euro gekostet hat». «Einige Stunden später erhielt ich eine interne und offizielle Mitteilung des Rathauses, dass die Gesamtkosten 205.109 Euro betrugen. Also 1,8 Millionen Euro weniger als von Pino angegeben», warf er ihm vor.

«Wie ich gesagt habe würde ich sofort zurücktreten, wenn das Dokument des Rathauses einen Betrag von zwei Millionen Euro ausweisen würde. Und ich habe auch gesagt, dass ich den Rücktritt von Pino fordern würde, wenn diese Zahl niedriger wäre, wie es hier der Fall ist. Der Grund ist mehr als gerechtfertigt, denn man kann die Einwohner einer Gemeinde nicht auf diese Weise anlügen», sagte Pérez Atencia. «So wie wir es jetzt getan haben, werden wir, sobald wir die Ausgaben für die Flugshow dieses Jahres abgeschlossen haben, einen vollständigen Bericht darüber abgeben», versicherte der stellvertretende Bürgermeister.

Pino zeigte sich mit den von Pérez Atencia vorgelegten Zahlen jedoch nicht zufrieden und bleibt bei seiner Anschuldigung, dass das Festival «satte zwei Millionen Euro kostet. Das ist eine echte Verschwendung, wenn das Rathaus technisch bankrott ist». «Sogar mein zehnjähriger Neffe kann ein Papier wie das von Ihnen gezeigte anfertigen. Bei den Ausgaben von 205.000 Euro sind weder die Mahlzeiten noch die Hotels aufgeführt, die den Teilnehmern bezahlt werden. Wir wollen eine genaue Aufschlüsselung sehen», sagte der Regierungschef von Andalucía por Sí. «Diese Papiere beweisen nichts. Sie wollen mir die Rechnungen seit 2015 nicht geben, als ich sie angefordert habe», beschwerte er sich.