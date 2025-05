Wildschwein verursacht Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Rincón de la Victoria

Eugenio Cabezas Rincón de la Victoria Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Zwei Schwerverletze und zwei Personen mit leichten Verletzungen sind die Bilanz eines Zusammenstoßes eines Auto mit einem Wildschwein. Der Unfall ereinete sich am Mittwoch gegen 23.15 Uhr auf der A-7 in Rincón de la Victoria bei Kilometer 970. in der Gemeinde Rincón de la Victoria ein Verkehrsunfall. Ein Auto überfuhr ein Wildschwein, das die Straße überquert hatte, und verursachte einen Verkehrsunfall, zwei andere Fahrzeuge fuhren auf das Unfallauto auf.

Wie der Notruf 112 Andalucía am Donnerstag berichtete, wurde der Alarm von der Guardia Civil ausgelöst, die medizinische Hilfe für vier Verletzte anforderte. Ein 25-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau wurden am Unfallort von medizinischem Personal behandelt, während eine weitere 59-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann in das Regionalkrankenhaus von Málaga gebracht werden mussten.

Als die Guardia Civil und die Rettungssanitäter eintrafen, war das Wildschwein bereits tot. Das Tier wurde ebenso wie die beschädigten Fahrzeuge mit Kränen von der Fahrbahn beseitigt, wodurch es zu zeitweiligen Staus kam.