Wohnheim für Pilotenschule soll bis Jahresende fertig sein

Das in Málaga ansässige Unternehmen Aerodynamics Academy setzt einen neuen Impuls für die Pilotenausbildung. Die Arbeiten am ersten Wohnheim der Akademie, das Platz für 85 Personen bietet, schreiten zügig voran und werden voraussichtlich vor Ende des Jahres abgeschlossen. Im Januar genehmigte das Plenum die Studie des Grundstücks, auf dem das neue Wohnheim der Aerodynamics Academy gebaut werden soll, die zusammen mit One Air eine von nur zwei Schulen für Piloten und Flugbegleiter in der Provinz ist. Wie das Unternehmen in den sozialen Netzwerken ankündigte, soll das Wohnheim auch über Freizeitbereiche, ein Fitnessstudio und einen Simulator für die Pilotenschüler verfügen.

Die Einrichtungen entstehen in einem Gebäude im Viertel El Pilar nahe des historischen Zentrums, das derzeit renoviert wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren 1.500 Piloten auszubilden. «Junge Leute aus aller Welt werden sich in Vélez niederlassen und jeden Winkel des historischen Zentrums und der Stadt mit Leben erfüllen», so der Stadtrat Celestino Rivas.