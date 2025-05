100 Millionen für den Bau neuer Wohnungen in Torremolinos und Mijas

José Rodríguez Cámara Torremolinos Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

Zwei neue Bauprojekte an der Costa del Sol, die auf die Namen Kosmos und The Kove getauft wurden, werden insgesamt 270 neue Wohnungen umfassen und 100 Millionen Euro mobilisieren. Die Projekte wurden von HCP Arquitectos bzw. Clavel Arquitectos entworfen und stellen ein neues Engagement von Kronos Homes für den Küstenstreifen dar.

Im Fall der geplanten Siedlung in der Gemeinde Torremolinos handelt es sich um Kosmos. Sie wird 40 Millionen Euro kosten und 104 Wohnungen umfassen, die in erhöhter Lage mit Blick auf das Mittelmeer und umgeben von Pinienwäldern gebaut werden. Der Ansatz von HCP Arquitectos besteht darin, den Wohnkomplex in die Landschaft zu integrieren, und zwar durch einen Grundriss in horizontalen Schichten, mit dem Ziel, «die Aussicht und die Privatsphäre zu verbessern«. Es werden Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern zum Verkauf angeboten.

Zu den von Kronos beworbenen Gemeinschaftsbereichen gehören zwei Swimmingpools, einer im Freien und einer beheizt, ein Fitnessstudio, ein Spa und Coworking-Einrichtungen. Das Kundenprofil ist jemand, der die Vorteile des großstädtischen Charakters von Torremolinos im Großraum Málaga nutzen möchte, mit einer Lage nur 10 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt und 5 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt in Mijas, The Kove, umfasst 166 Wohnungen und hat eine Investitionssumme von 61 Millionen Euro, die von den Büros Clavel Arquitectos und HCP Architecture & Engineering stammen. Es handelt sich um ein Projekt mit Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern, großen Fenstern, offenem Grundriss und Terrassen, die als private Außenbereiche konzipiert sind. Die Penthäuser bieten einen vollständigen Panoramablick, während die Erdgeschosse mit Gärten ausgestattet sind.

Die Innengestaltung der Gemeinschaftsbereiche wurde von Colliers Architecture entwickelt. Zu den Gemeinschaftsräumen gehören zwei Swimmingpools, ein Spa, ein Fitnessstudio, ein Coworking-Bereich und ein Social Club. Die Landschaftsgestaltung stammt von Rocío Sáinz de Rozas und umfasst einheimische Pflanzen wie Lavendel und Thymian sowie einen Zitrusgarten.

Beide Projekte wurden nach Angaben von Kronos nach den Kriterien der maximalen Energieeffizienz konzipiert, haben ein A-Rating und sind im Begriff, die Breeam-Zertifizierung zu erhalten.

Kronos Homes, das in Spanien und Portugal tätig, hat im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Unter den zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen erhalten hat, befinden sich der Andalucía Inmobiliaria Award für sein Projekt Tribeka als herausragendstes Wohnprojekt Andalusiens im Jahr 2023; der National Real Estate Award in der Kategorie Tourismus 2021 von der Zeitschrift Magazine Imobiliário für das ClubHouse seines Projekts Palmares Ocean & Living Golf und der European Property Award für das beste Hochhaus-Wohnprojekt im Jahr 2020 für Ikon und für das beste Wohnprojekt im Jahr 2019 für The Edge. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen den Outstanding Property Awards London für das beste architektonische Designprojekt für sein Wohnprojekt Nature und eine lobende Erwähnung für das beste Immobilienprojekt im Jahr 2020 für The Edge.

«Für Kronos Homes war die Costa del Sol schon immer ein wichtiges Entwicklungsgebiet. Ihre Landschaften, ihre Küste und ihr Freizeit- und Kulturangebot machen sie immer mehr zu einem unverzichtbaren Reiseziel. Deshalb freuen wir uns, mit architektonisch einzigartigen Häusern zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität beizutragen», sagt Luis Rodríguez de Tembleque, Territorialdirektor Andalusien bei Kronos Homes.