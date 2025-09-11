Brand in Benalmádena zwingt zur Evakuierung von Häusern und unterbricht den Zugverkehr

Almudena Nogués / EP Benalmádena Donnerstag, 11. September 2025 | Actualizado 08:47h. Teilen

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags ist in Benalmádena - im Ortsteil Torremuelle - ein Stadtbrand ausgebrochen, der die vorsorgliche Evakuierung mehrerer Häuser erforderlich machte. Das Rathaus hat den Sport-Pavillon von Benalmádena Pueblo eingerichtet, um die von dem Brand betroffenen Personen vorübergehend unterzubringen. Die spanische staatliche Eisenbahninfrastruktur-Betreibergesellschaft ADIF berichtete seinerseits, dass die Zuglinie zwischen Málaga und Fuengirola auf dem Abschnitt zwischen Benalmadena und Fuengirola weiterhin unterbrochen ist, da sich das Feuer in der Nähe der Gleise befindet. ADIF versicherte, dass der Bahnverkehr auf dieser Strecke auf Wunsch der Feuerwehr unterbrochen wurde.

Dies wurde von der Stadtverwaltung berichtet, die angab, dass die Flammen, die immer noch aktiv sind, am frühen Morgen in einem Gebiet zwischen Benalmádena Pueblo und Torremuelle ausbrachen.

Die für Wandbrände zuständige Feuerwehr-Spezialeinheit Infoca berichtete im sozialen Netzwerk X, dass sie mit vier Gruppen von Waldbrandbekämpfern, einem Einsatztechniker und einem Löschfahrzeug an dem Feuer arbeiten.

Das Rathaus fügte hinzu, dass eine große Anzahl von Feuerwehrleuten von Plan Infoca, der Feuerwehr von Benalmádena und dem Verbund der Feuerwehren der Provinzregierung (CPB) mit Sitz in Torremolinos, Marbella, Fuengirola und Málaga-Stadt an den Löscharbeiten beteiligt sind.

Die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und der Zivilschutz von Benalmádena arbeiten ebenfalls an dem Notfallplan.

Am gestrigen Mittwoch war es in der Provinz Málaga zu vier Waldbränden in Alcaucín, Mijas, Casares und Almogía gekommen, die jedoch innerhalb weniger Stunden unter Kontrolle gebracht werden konnten.