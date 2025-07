Benalmádena Pueblo bekommt neues Kulturhaus mit Auditorium und Museum

Grundstück in der Avenida Juan Luis Peralta, auf dem das neue Kulturzentrum entstehen soll.

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Wir kennen seinen genauen Standort, wissen, dass es eine Bibliothek, ein Museum, ein Auditorium und einen Versammlungssaal haben wird, und sogar, dass es einen Parkplatz mit 80 Stellplätzen haben wird, und wir wissen jetzt auch, dass es nicht «Casa de la Cultura», sondern «Centro Cultural» von Benalmádena Pueblo heißen wird, aber nicht wie dieser neue Raum wirklich aussehen wird, wie viel er kosten wird und wie lange seine Errichtung dauern wird. Diese Fragen sind noch unbeantwortet, aber wir sind der Antwort näher gekommen, nachdem die Stadtverwaltung am Dienstag eine Ausschreibung über 1,17 Millionen Euro für alle technischen Arbeiten, von der Ausarbeitung des Grund- und Ausführungsprojekts bis hin zur Leitung der Arbeiten, einschließlich der Legalisierung der Anlagen und der Koordinierung von Gesundheit und Sicherheit in der Entwurfs- und Ausführungsphase, veröffentlicht hat. Das Projekt, das den Zuschlag erhält, wird auf der Grundlage des von den städtischen Technikern ausgearbeiteten Vorprojekts mit all diesen Aufgaben betraut.

Obwohl der Betrag die Verwaltung rechtlich dazu verpflichtet, die Anforderungen an die technische Solvenz zu erfüllen (es handelt sich um einen Vertrag, der einer harmonisierten Regelung unterliegt, im Fachjargon SARA genannt), sucht die Stadtverwaltung angesichts der Komplexität des Grundstücks, auf dem die Arbeiten ausgeführt werden sollen, ein Architekturbüro mit Erfahrung. Es handelt sich nicht nur um das Grundstück von etwa 1.000 Quadratmetern, das für den Bau des Kulturzentrums in der Avenida Juan Luis Peralta erworben wurde, sondern auch um das Nebengebäude, das die Stadtverwaltunhg gekauft hat, um es als archäologisches Lager zu nutzen.

Zu diesem Zweck hat die Stadtverwaltung beschlossen, die zuvor von den sich bewerbenden Architekturbüros geleistete Arbeit zu «belohnen», indem die «Erfahrung des technischen Personals, das den Auftrag ausführt», mit 20 von 100 Punkten und die «Anerkennungen und Auszeichnungen» im Bereich der Architektur mit fünf Punkten in die Bewertungskriterien für den Zuschlag einbezogen werden. Der technische Vorschlag erhält fast die Hälfte der Punkte (45 Punkte), während der Rest der Bewertung auf die Kosten (20 Punkte) und die Lieferfrist (10) entfällt. Vor dem 26. September, dem Schlusstermin für die Einreichung der Angebote, wird nichts davon bekannt sein.

Neben einer Bibliothek, einem Museum, einem Auditorium, einem Versammlungssaal, einer zweistöckigen Tiefgarage und einem archäologischen Lager wird das neue Zentrum über eine Touristeninformation verfügen und die ständige Sammlung von Magdalena Nile del Río, besser bekannt als Imperio Argentina, beherbergen, die in Benalmádena lebte und starb.

Die Stadtverwaltung arbeitet seit Beginn der Legislaturperiode an diesem Projekt. Im August 2023 genehmigte das Plenum einen außerordentlichen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro, vier Monate später erwarb die Stadt das Hauptgrundstück, und Anfang dieses Jahres riss sie das Gebäude darauf ab und kaufte die anderen Grundstücke.