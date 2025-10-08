Polizeieinsatz: Hotel Vistamar in Benalmádena nun endgültig geschlossen

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat die Schließung des Vistamar, des unter dem Namen Vivemar betriebenen Hotels, endgültig vollzogen, das seit zehn Monaten in den Augen des andalusischen Tourismusgesetzes eine «illegale» Einrichtung ist und das Ende Juni 2024 wiedereröffnet werden durfte, indem es eine verantwortungsvolle Erklärung akzeptierte, in der weder das Recht der Betreibergesellschaft, die Einrichtung zu betreiben, noch die Einhaltung der touristischen Vorschriften überprüft wurde. Die Eigentümergesellschaft, Promociones Los Nadales, hat seit 2019 keine Miete mehr erhalten und stand nie in einer rechtlichen Beziehung zur Betreibergesellschaft, Vive Resort Management.

Zur Schließung des Vistamar begaben sich die Ortspolizei, die örtliche Feuerwehr und die Nationalpolizei zu dem Lokal in Benalmádena Costa. Die Beamten vergewisserten sich, dass sich niemand mehr im Gebäude befand: weder Gäste noch Angestellte, die in beiden Fällen gezwungen worden waren, das Hotel zu verlassen. Nach den gesammelten Informationen waren zwischen 20 und 25 Zimmer besetzt.

Die «Überraschung», die das Unternehmen bereithielt, bestand darin, dass fünf Arbeitnehmer in dem Hotel wohnten und dass drei weitere Zimmer von Langzeitmietern sowie von einem Gast belegt waren, der nicht umquartiert werden konnte.

Jedenfalls hat der auf den 6. Mai datierte Verwaltungsakt zur Schließung des Hotels nichts mit demjenigen vom 17. Juni zu tun, als das Hotel zum vorletzten Mal versiegelt wurde. Bei dieser Gelegenheit beschränkte sich die Versiegelung praktisch auf das Schließen der Haupttür. Die Gäste konnten durch die Garage ein- und ausgehen, und sogar neue Gäste konnten weiterhin eintreten. Nichts dergleichen geschah dieses Mal.

Bei dieser Gelegenheit wurde das Siegel trotz der Tatsache, dass es von einem Richter bestätigt wurde, und dank einer neuen List des Unternehmens, das erneut eine Erklärung über die Verantwortung für die Aufnahme der Tätigkeit vorlegte, aufgehoben. Die Stadtverwaltung lehnte diese Erklärung ab, hatte aber bisher die Schließung nicht vollzogen, und in dieser Zeit ist das Urteil, das die illegale Nutzung des Hotelbetriebs belegt, durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs rechtskräftig geworden.

Gegensätzliche Berichte

Die Sttadtverwaltung genehmigte die Wiedereröffnung, obwohl bereits zwei Gerichtsurteile darauf hinwiesen, dass die Einrichtung unrechtmäßig an Dritte abgetreten und dem Unternehmen, dem sie gehörte, entzogen wurde. Die Wiedereröffnung fand statt, obwohl ein städtischer Techniker sie in einem dreizehnseitigen Bericht ablehnte, der durch den seines Vorgesetzten ersetzt wurde. Ein Gericht in Torremolinos hat eine strafrechtliche Untersuchung über den illegalen Betrieb des Hotels eingeleitet, nachdem es einer Beschwerde der Eigentümer stattgegeben hatte, nachdem die Stadtverwaltung die Wiedereröffnung des Hotels genehmigt hatte.

Die Schließung erfolgt im Übrigen zehn Monate nach der Aufhebung der obligatorischen Eintragung der Einrichtung in das andalusische Tourismusregister (3. Dezember 2024) und acht Monate, nachdem die Delegation für Tourismus in Málaga der Stadtverwaltung diese Tatsache mitgeteilt hat (5. Februar 2025).