Stadt Benalmádena hebt Versiegelung des ehemaligen Hotels Vistamar auf

Lorena Cádiz Benalmádena Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Das Rathaus von Benalmádena hat die Versiegelung des Hotels Vivemar, ehemals Vistamar, in Benalmádena Costa aufgehoben. Dies geschah, nachdem die Betreibergesellschaft des Hotels neue Unterlagen vorgelegt hatte, insbesondere eine Verantwortungserklärung, «in der der Eigentümerwechsel für die Aufnahme der Hoteltätigkeit mitgeteilt wird», so die Information des Rathauses.

Das Kapitel ist jedoch möglicherweise noch nicht ganz abgeschlossen, da das Rathaus gleichzeitig ankündigte, dass es «die nachträgliche Kontrolle dieser verantwortlichen Erklärung durchführen und die ihm gesetzlich zustehenden Kontroll- und Überwachungsbefugnisse ausüben wird».

Es sei daran erinnert, dass die Ortspolizei das Hotel am Dienstag letzter Woche versiegelt und seine Schließung angeordnet hat. Die Beamten brachten vier Stahldrähte an der Haupttür der Unterkunft an und schlossen die meisten Ein- und Ausgänge des Hotels, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 200 Gäste in den Einrichtungen aufhielten, die zu 98 Prozent ausgelastet waren.

Der Grund für diese Entscheidung lag nach Angaben der Stadtverwaltung darin, dass der Betreiber des Hotels nach einer Inspektion nicht in der Lage war, die Eintragung in das Register der Touristenunterkünfte der andalusischen Regionalregierung vorzulegen, ein wichtiges Dokument für den Betrieb eines Tourismusbetriebs.

Das Unternehmen, das das Hotel betreibt, verteidigte sich seinerseits damit, dass diese Situation auf eine «Verwaltungslücke» zurückzuführen sei. Sie erklärten, dass die Firma Vive Resort Management SL den Betrieb des Hotels vor einem Jahr durch einen Unterpachtvertrag übernommen habe und dass sie der Junta und dem Rathaus die entsprechende Erklärung sowie die Zahlung der Gebühren vorgelegt hätten.

Rathaus: «Hotel hat die Verantwortung für die Gäste»

Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass das Hotel trotz der Schließung relativ normal weiterbetrieben wurde und sogar neue Gäste aufgenommen hat, was diese Kunden in eine Art Schwebezustand versetzt hat, da das Hotel verwaltungstechnisch geschlossen wurde, das Unternehmen selbst sie aber ermutigte, in dem Hotel zu bleiben. In den letzten Tagen haben sich zahlreiche Kunden über diese Situation beschwert, während andere sie mit Gleichgültigkeit hinnahmen.

«Die Stadtverwaltung hat das Hotel verwarnt und versiegelt. Die Verantwortung für die Personen, die sich darin aufhalten, liegt bem Hotel», erklärte das Rathaus damals.