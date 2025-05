Burg Bil Bil schließt Ende des Sommers wegen Renovierung

Lorena Cádiz Benalmádena Freitag, 30. Mai 2025 Compartir

Die seit mehrern Jahren von der Stadt Benalmádena als Ausstellungsgebäude genutzt Burg El Bil Bil wird am Ende des Sommers, wahrscheinlich am 30. September, wegen umfassender Renovierungsarbeiten ihre Pforten schließen. Die Stadtverwaltung hat vor kurzem die Arbeiten hierfür ausgeschrieben.

Die an diesen Arbeiten interessierten Unternehmen haben bis zum 17. Juni Zeit, ihre Angebote einzureichen. Danach werden die Arbeiten vergeben, obwohl sie voraussichtlich erst im Oktober beginnen werden, wenn die touristische Hochsaison vorbei ist. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 827.096,15 Euro vorgesehen, die zu einem großen Teil mit einem Zuschuss aus dem touristischen Nachhaltigkeitsplan finanziert werden, der von der Zentralregierung abhängt (654.000 Euro), während der Rest aus Eigenmitteln der Stadtverwaltung stammt.

Konkret werden das Dach saniert, die Fassaden und andere Elemente instand gesetzt, das derzeitige Oberlicht durch ein moderneres und leistungsfähigeres ersetzt und die Holzverkleidungen und Schutzgitter restauriert.

Die Energieeffizienz wird verbessert, und ein Bereich wird für die Unterbringung des Fremdenverkehrsbüros und ein weiterer für gastronomische Aktivitäten eingerichtet. Der Stadtrat für Bauwesen, José Luis Bergillos, erinnerte daran, dass es drei Sanitärräume, zwei Zimmer, einen Abstellraum und eine Garage gibt, «die alle wegen mangelnder Wartung und Renovierung nicht genutzt werden». Dies soll mit dieser Maßnahme, die voraussichtlich sechs Monate dauern wird, behoben werden.

«Dieses Projekt zielt nicht nur auf die Verbesserung der thermischen Bedingungen und der Energieeffizienz ab, sondern auch auf die Aufwertung des emblematischen Charakters, der so charakteristisch ist und ihn zu einem Bezugspunkt für unsere Gemeinde gemacht hat», sagte Bürgermeister Juan Antonio Lara, der das Ziel hervorhob, «ein modernes und funktionelles Bild zu bieten, das den natürlichen, zeitgenössischen und einladenden Charakter von Benalmádena und seiner Küste widerspiegelt».

Geschichte

Die Geschichte dieses Gebäudes geht auf das Jahr 1927 zurück, als die spanisch-französischstämmige Familie Hermann den Architekten Enrique Atencia bat, an dieser Stelle an der Küste von Benalmádena ein Sommerhaus zu bauen, das natürlich nichts mit dem zu tun hatte, was es heute ist. Atencia, der von der islamisch inspirierten Architektur, die damals in Europa in Mode war, beeinflusst wurde, führte dieses eigenartige Projekt aus. Er arbeitete mit seinem Freund Antonio Santiesteban zusammen, einem bekannten Restaurator der Alhambra in Granada.

Die ersten Besitzer konnten dort nie leben, da der Bürgerkrieg ausbrach, sie verließen das Land und boten es zum Verkauf an. Es wurde von einer amerikanischen Familie, den Schestroms, gekauft, die es 30 Jahre lang als Privathaus nutzte. Es wird vermutet, dass der heutige Name aus dieser Zeit stammt, und zwar aufgrund der Initialen der Besitzer, der Ehefrau Elsa 'El', des Ehemanns William (Familienname Bil) und ihres Sohnes William: El Bil-Bil.

Ende der 1970er Jahre wurde es an den Belgier Gerard Saintmoux verkauft. In dieser Zeit war das Gebäude völlig verwahrlost und verfiel zusehends, was durch die Nähe zum Meer noch beschleunigt wurde. Die Idee, es abzureißen und dort einen Touristenkomplex zu errichten, stieß bei den Einwohnern, die dieses Gebäude nicht verlieren wollten, auf heftigen Widerstand. Anfang der 1980er Jahre, als Enrique Bolín Bürgermeister war, kaufte die Stadtverwaltung von Benalmádena das Gebäude. Damals wurde ein erster Eingriff an dem Gebäude vorgenommen, 1994 wurde eine weitere wichtige Renovierung durchgeführt, und jetzt, im Jahr 2025, wird ein dritter Eingriff vorgenommen.