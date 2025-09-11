Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand in Benalmádena in einem besetzten Haus entstanden ist
Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Flammen auf menschliche Fahrlässigkeit zurückzuführen sind
José Rodríguez Cámara
Benalmádena
Donnerstag, 11. September 2025
Der Ursprung des Feuers, das Benalmádena heute Nacht bis zum Morgen in Atem gehalten hat, ist nach ersten Erkenntnissen menschliches Verschulden. Wie SUR erfahren hat, wird als wahrscheinlichste Ursache Fahrlässigkeit seitens der Bewohner eines besetzten Hauses in der Nähe des Brandortes vermutet. Der starke Wind trug dazu bei, dass sich die Lage zuspitzte und etwa 200 Menschen, Bewohner der Wohnsiedlungen von Torremuelle in Benalmádena Costa, evakuiert werden mussten und der Nahverkehr (der inzwischen wieder aufgenommen wurde) eingestellt wurde.
Das Feuer breitete sich laut Angaben der Stadtverwaltung vom höchsten Punkt der Carretera del Sol aus nach unten aus und griff auf bebaute Gebiete über. Angesichts der gefährlichen Lage wurden die Feuerwehren von Benalmádena, Consorcio Provincial de Bomberos, Fuengirola und Málaga mobilisiert, und die örtliche Polizei sowie die Nationalpolizei beteiligten sich an der Evakuierung.
Bürgermeister Juan Antonio Lara aktivierte um 03 Uhr den städtischen Notfallplan und erhielt Ressourcen von 061 mit einem erweiterten medizinischen Posten und einer mobilen Intensivstation, INFOCA-Ressourcen mit mindestens fünf Bodenmannschaften sowie Ressourcen des Katastrophenschutzes und fünf Zisternenwagen von den städtischen Einsatzkräften.
Der Bürgermeister betonte, dass es mit Ausnahme eines leichten Arbeitsunfalls keine Personenschäden gegeben hat.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.