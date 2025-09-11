Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand in Benalmádena in einem besetzten Haus entstanden ist

José Rodríguez Cámara Benalmádena Donnerstag, 11. September 2025 | Actualizado 13:03h. Teilen

Der Ursprung des Feuers, das Benalmádena heute Nacht bis zum Morgen in Atem gehalten hat, ist nach ersten Erkenntnissen menschliches Verschulden. Wie SUR erfahren hat, wird als wahrscheinlichste Ursache Fahrlässigkeit seitens der Bewohner eines besetzten Hauses in der Nähe des Brandortes vermutet. Der starke Wind trug dazu bei, dass sich die Lage zuspitzte und etwa 200 Menschen, Bewohner der Wohnsiedlungen von Torremuelle in Benalmádena Costa, evakuiert werden mussten und der Nahverkehr (der inzwischen wieder aufgenommen wurde) eingestellt wurde.

Das Feuer breitete sich laut Angaben der Stadtverwaltung vom höchsten Punkt der Carretera del Sol aus nach unten aus und griff auf bebaute Gebiete über. Angesichts der gefährlichen Lage wurden die Feuerwehren von Benalmádena, Consorcio Provincial de Bomberos, Fuengirola und Málaga mobilisiert, und die örtliche Polizei sowie die Nationalpolizei beteiligten sich an der Evakuierung.

Bürgermeister Juan Antonio Lara aktivierte um 03 Uhr den städtischen Notfallplan und erhielt Ressourcen von 061 mit einem erweiterten medizinischen Posten und einer mobilen Intensivstation, INFOCA-Ressourcen mit mindestens fünf Bodenmannschaften sowie Ressourcen des Katastrophenschutzes und fünf Zisternenwagen von den städtischen Einsatzkräften.

Der Bürgermeister betonte, dass es mit Ausnahme eines leichten Arbeitsunfalls keine Personenschäden gegeben hat.