Die Schildkröten Gloria und Paloma kehren in Torremolinos ins Meer zurück

Mit etwas Verspätung sind am 22. Mai kurz nach 12 Uhr zwei Unechte Karettschildkröten mit den Namen Paloma und Gloria ins Meer entlassen worden, nachdem sie von der andalusischen Landesregierung aufgepäppelt worden waren. Diese Arbeit wurde durch das Zentrum für Meeresumweltmanagement und zwei spezialisierte Unternehmen, Selwo Marina in Benalmádena und Seashore in Tarifa, ermöglicht. Die Ankunft und Auswilderung der Tiere hat in Playamar, dem für die Auswilderung ausgewählten Ort in Torremolinos, mit seinen Strandbars und Stränden, an denen sich viele Menschen aufhalten, großes Aufsehen erregt.

Der Delegierte für Umwelt und Nachhaltigkeit, José Antonio Vízquez, hofft, dass «nach der Beseitigung der durch den Menschen verursachten Schäden keine weiteren Freisetzungen mehr stattfinden werden» und wies auf Praktiken wie das Wegwerfen von Plastik ins Meer hin, das von der dort lebenden Fauna aufgenommen werden kann.

Torremolinos' Bürgermeisterin Margarita del Cid dankte allen, die die Rettung der Meeresschildkröten ermöglicht haben, und hoffte, dass Paloma und Gloria «ihre natürliche Umgebung nie wieder verlassen und ein langes und glückliches Leben führen werden».

Dies war das erste Mal, dass die Küste von Torremolinos Schauplatz einer solchen Aktion war. Die Badegäste, die sich in diesem Moment an der Playa Costa Lago aufhielten, waren als begeisterte Zuschauer mit von der Partie.